3 giorni di festa | 1 200 invitati e mega torta | nozze da favola per il figlio vip

In una città della Romania c’è una manifestazione che va avanti da 500 giorni : Ogni giorno, allo stesso posto e alla stessa ora, per 15 minuti: contro il partito di governo e contro la corruzione

Alexa - quando è Prime Day? Il 15 e il 16 luglio - due giorni di festa con offerte non-stop : A luglio, Amazon renderà disponibili agli iscritti a Prime di tutto il mondo offerte non-stop durante il Prime Day più lungo...

Mangia un geco vivo alla festa con gli amici : muore 10 giorni dopo per salmonellosi : Ha avuto il coraggio di Mangiare un geco vivo per vincere una sfida tra amici ad una festa ma qualche giorno dopo è morto a causa di un’infezione da salmonella. È successo in Australia, a Brisbane: David Dowell, 34 anni e padre di due figli, è morto dopo un’agonia lunga 10 giorni. La vicenda risale al dicembre scorso, ma è stata resa nota solo ora dai giornali australiani perché la sorella ha deciso di raccontare tutto al Brisbane ...

Disinfestazione 2019 a Modica a luglio : ecco i giorni e dove : Il primo luglio a Modica parte la Disinfestazione del territorio. Il Comune di Modica dirama il programma dei giorni e dove

Giacomo Leopardi - a Recanati tre giorni di festa per il compleanno del Sommo : Tre giorni di eventi per festeggiare i 221 anni di Giacomo Leopardi, nato il 29 giugno 1798 a Recanati. Nella città natale del Sommo, fino a domenica, si alterneranno diversi eventi di poesia, musica e teatro, dalla prolusione dello scrittore Antonio Moresco al recital sulle opere dell'autore de "L'infinito" ad opera di Sergio Rubini.Continua a leggere

Aci Trezza due giorni di festa per San Giovanni : Ad Aci Trezza si festeggia il patrono San Giovanni Battista. Due giorni all'insegna della devozione, della cultura e del folklore

Sorso - dal 5 al 7 luglio tre giorni di festa per San Costantino : Tre giorni di festeggiamenti civili e religiosi sono in programma dal 5 al 7 luglio a Sorso, nella provincia di Sassari, per ricordare San Costantino imperatore. Gli eventi religiosi si terranno nella chiesa della Madonna d'Itria, comunemente chiamata “Sant'Antonio” in Piazza Marginesu, mentre quelli civili si svolgeranno nella Piazza Garibaldi. I festeggiamenti religiosi Sabato 6 luglio, vigilia della festa, alle 18:30 la recita dei Vespri ...

Ginnastica in Festa 2019 - che show a Rimini : 10 giorni di festa - oltre 10mila atleti in gara. Ferrari - Ferlito - le Fate e tanti big in visita : Iniziano le due settimane più sentite dell’anno per la Ginnastica amatoriale, quella delle ragazze e dei ragazzi che durante tutta la stagione sudano in palestra, spinti dalla grande passione per la Polvere di Magnesio, aspettando la Ginnastica in festa, una delle competizioni sportive più frequentate in tutto il mondo: parliamo di oltre 10mila atleti, pubblico superiore alle 60mila unità, tutto alla Fiera di Rimini su una superficie di 460mila ...

Festa di Teatro Eco Logico : a Stromboli 9 giorni di eventi tutti rigorosamente “a spina staccata” : Senza corrente elettrica aggiunta: si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più particolari e suggestivi dell’estate, la Festa DI Teatro ECO Logico, nove giorni di Teatro, musica, danza e altri incontri che animeranno l’isola di Stromboli dal 22 al 30 giugno, tutti rigorosamente “a spina staccata” ovvero senza l’ausilio della corrente elettrica per riportare al centro della performance la naturale relazione fra artista, spettatore e ...

365 giorni agli Europei di calcio : questa sera Ponte Sant’Angelo illuminato a festa : Roma – Si avvicina sempre di piu’ l’inizio di una delle competizioni sportive piu’ importanti e seguite in assoluto: il Campionato europeo di calcio. La prossima edizione di Euro 2020 ha una valenza del tutto particolare per la Capitale: Roma sara’, infatti, la sede della partita inaugurale del Campionato. Il 12 giugno 2020 presso lo stadio Olimpico si disputera’ la gara che aprira’ le porte al nuovo ...

Festa di San Massimo - a L'Aquila 3 giorni di celebrazioni per il suo Patrono : L'Aquila - Nell’anno del decennale del sisma le solenni liturgie in onore di San Massimo Patrono, tornano ad essere celebrate nella chiesa di S. Maria del Suffragio in Piazza Duomo che, in tutta la sua interezza e rinnovato splendore, accoglierà, come negli anni immediatamente precedenti al sisma, a causa della chiusura della Cattedrale per le opere di restauro, la lode e la preghiera dei fedeli aquilani in occasione della Festa di San ...