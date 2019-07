22mila torri per il 5G in Italia | Tim e Vodafone si alleano

Fonte : wired

(Di venerdì 26 luglio 2019) Foto di Michael Schwarzenberger da Pixabay Tim eunite per formare insieme la più grande tower company ine la seconda in Europa con oltreper irradiare il segnale di rete, in vista della diffusione del 5G nel paese. La partnership è stata annunciata a Roma, in una conferenza stampa all’Accademia dei Lincei, dagli amministratori delegati Luigi Gubitosi (Tim), Aldo Bisio () e Giovanni Ferigo di Inwit. Quest’ultima è la società che fino a oggi ha gestito, tralicci, pali e impianti tecnologici che consentono a Telecomdi distribuire il servizio di telefonia mobile, ma che dopo l’accordo diventerà la controllata die Tim, con un capitale partecipato al 37,5% da ciascuna e un flottante del 25%. Entrambe le compagnie avranno la possibilità di scendere congiuntamente nel tempo al 25%.e Tim integraranno ...

