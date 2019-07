11enne per gioco si veste con gli abiti della mamma | la reazione del papà è orribile

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un ragazzino di soli 11 anni stava giocando con il fratellino più piccolo quando i due hanno deciso di indossare alcunimadre. Il padre dei due bimbi ha visto tutta la scena e urlando ha intimato i suoi figli di svestirsi e indossare i loro. L’uomo, un 40 enne di origine cinese, ha atteso qualche minuto e ha visto che il bimbo più piccolo lo aveva subito ascoltato, mentre il grande di 11 anni girava ancora in casa indossando i vestitimadre. Ladel padre è stata, con la cintura dei pantaloni, alla presenzamoglie, l’uomo ha iniziato a colpire più volte al corpo suo figlio. Il piccolo ha riportato grossi ematomi al braccio e alla spalla. Ad accorgersene degli ematomi è stato a scuola l’educatore di sostegno. L’educatore di sostegno ha subito avvisato gli organi competenti. Le forze dell’ordine hanno fermato il padre del ...

