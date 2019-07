Xbox One | la homescreen si rinnova Insider

La dashboard di Xbox One cambia nuovamente faccia tra l'addio a Cortana e novità per i comandi vocali : Tempo di novità per i giocatori Xbox One e in particolare di nuovi cambiamenti per la dashboard della console, una componente che va incontro all'ennesimo redesign di questi anni e che punta a proporre un'esperienza molto più veloce soprattutto nella schermata "Home".L'obiettivo principale evidenziato dal team leader di Xbox Insider, Bradley Rossetti, è quello di trovare il modo per far entrare gli utenti nei videogiochi in maniera ancora più ...

Big O è il PC di Origin che include tutte le componenti di PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Big O è il nome del peculiare PC realizzato da Origin, il quale oltre ad essere molto prestante da punto di vista tecnico, include all'interno del suo chassis tutte le componentistiche hardware di PS4, Xbox One e Nintendo Switch.La configurazione in questione include un processore Intel Core i9 9900K, ben 64 GB di memoria RAM, una scheda video RTX Titan e 14 TB di spazio di archiviazione.Oltre a tutto questo, il PC include anche le componenti di ...

The Church in the Darkness arriverà ad agosto su PC - PlayStation 4 - Xbox One e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, Fellow Traveller e Paranoid Productions sono orgogliosi di annunciare che il loro titolo stealth The Church in the Darkness sarà disponibile a partire dal 2 agosto per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.In The Church in the Darkness i giocatori vestiranno i panni dell'ex poliziotto Vic che dovrà infiltrarsi nel complesso di Freedom Town alla ricerca del nipote. Il complesso gestito da Rebecca e Isaac ...

Xbox One vende meno di Xbox 360 ma le entrate della divisione Xbox non sono mai state così elevate : Dal punto di vista delle unità vendute l'attuale generazione di console non può che dar ragione a PlayStation 4 e a uno Switch in costante crescita ma per quanto a livello hardware non tutto sia andato per il verso giusto, Microsoft non può che gioire di fronte ai risultati della divisione Xbox. sono i freddi numeri a dirlo.L'analista di Niko Partner, Daniel Ahmad, ha proposto attraverso Twitter un grafico molto interessante che analizza ...

Redeemer : Enhanced Edition ora disponibile per PS4 - Xbox One - Nintendo Switch e PC : Buka Entertainment e Ravenscourt sono felici di annunciare che l'action brawler, Redeemer: Enhanced Edition, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli, tra cui le considerazioni degli sviluppatori e un interessante video trailer:Leggi altro...

Ark Survival Evolved : l'espansione Valguero arriva oggi su PlayStation 4 ed Xbox One : Mancano pochissime ore all'arrivo dell'espansione Valguero all'interno di Ark Survival Evolved. Studio Wildcard pubblicherà l'ultimo aggiornamento gratuito oggi e in Italia l'update arriverà a partire dalle 19:00.Valguero aggiunge al mondo di gioco una nuova mappa grande 63 chilometri e presenta nuovi biomi, nemici, rovine, pericoli ambientali come lava e distese di neve e boss presenti nei vari dungeon. La nuova creatura si chiama Deinonychus, ...

Jalopy : l'affascinante avventura che ci farà visitare l'Europa dell'est a bordo di una vecchia carretta è in arrivo su Xbox One : La strana e meravigliosa avventura on the road attraverso l'Europa dell'est dello sviluppatore Minskworks, Jalopy, cambia marcia e accelera su Xbox One il 27 settembre!Jalopy, per chi non lo sapesse, è stato inizialmente pubblicato su PC lo scorso marzo, dopo due anni in early access. È un titolo davvero particolare, che permette ai giocatori di guidare una Laika 601 Deluxe, ispirata al leggendario Trabant della Germania dell'est, per ...

GROWTOPIA disponibile da oggi su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Ubisoft annuncia che GROWTOPIA, l’amato gioco di costruzione free-to-play per dispositivi mobile, è ora disponibile gratuitamente su console. GROWTOPIA è disponibile per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Nintendo Switch. Portato su console HD da Ubisoft Abu Dhabi in collaborazione con Ubisoft Pune, GROWTOPIA è un platform multiplayer sandbox con meccaniche di crafting, ...

Etherborn - il rompicapo tra gravità e platform è ora disponibile per PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, Altered Matter annuncia l'uscita del suo rompicapo Etherborn. Il gioco è disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Ecco un breve estratto del gioco attraverso la pagina Steam."Etherborn è un salto elegante nel genere dei rompicapi basati sui campi di gravità. Un platform con puzzle ambientali basato sull'esplorazione e sulla comprensione di strutture a gravità mutabile. In questo mondo le leggi ...

L'action-adventure A Rat's Quest - The Way Back Home arriverà su PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch a partire dal 2021 - ecco il trailer di annuncio : Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore The Dreamerians ed il publisher HandyGames hanno annunciato l'arrivo della loro nuova IP, A Rat's Quest - The Way Back Home, che sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 2021.Il gioco è una storia d'amore ispirata a Romeo e Giulietta in cui i due protagonisti però, sono topi. Mat, l'eroe della storia, cercherà di trovare un modo per tornare da Nat, la sua ...

"Su PS5 e Xbox Scarlett l'ottimizzazione dei giochi dovrebbe essere più facile" : Se PS4 e Xbox One sembravano essere un mezzo passo in avanti in termini di funzionalità hardware, PS5 e Xbox Scarlett sembrano dei veri e propri passi generazionali. Gli sviluppatori hanno espresso più volte il loro entusiasmo per le console in arrivo, mentre guardano a come il nuovo hardware consentirà loro di creare cose nuove e migliori. Uno di questi sviluppatori è Will Traxler, sviluppatore del prossimo combat platformer 2.5D Exception, il ...

Partono i saldi Xbox Super Game Sale il 16 luglio : i migliori giochi Xbox One in offerta : Microsoft lancia a sorpresa gli Xbox Super Game Sale nella giornata di oggi, 16 luglio. Proprio mentre il popolo videoludico - e quello geek più in generale - si sta lasciando fisiologicamente trascinare dalle due giorni dell'Amazon Prime Day, vale a dire i tanti sconti sii listini del colosso dello shopping online dedicati a tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime. Sconti che noi di OptiMagazine abbiamo selezionato accuratamente per voi, ...

