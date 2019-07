WhatsApp Pay verrà lanciato ufficialmente entro la fine del 2019 in India

ItaliaStartUp_ : Sky batte Mediaset e DAZN: ora la pay tv arriva anche su WhatsApp - TecnoAndroid - Tecno__Android : Sky batte Mediaset e DAZN: ora la pay tv arriva anche su WhatsApp - Sky in vista della prossima stagione cerca di… -

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il servizio di pagamento diè da tempo fermo nella fase di test in, ma la situazione potrebbe cambiare visto che Will Cathcart, capo globale dell'azienda, ha dichiarato a un evento a Nuova Delhi chePay basato su UPI sarànel paeseladeldopo aver rispettato le normative. L'articoloPayladelinproviene da TuttoAndroid.

Dalla Rete Google News

TecnoAndroid

Gli utenti Sky sono in fibrillazione. Sulla pay tv è in arrivo un servizio legato a WhatsApp per tutti gli amanti di calcio e sport.