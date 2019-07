Vogliono farmi pentire ma io non tradirò mai Cutolo dal supercarcere di Parma

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) “Ho seminato odio e morte ed è giusto che paghi. Ma che significa ridurmi in questo stato? Non è meglio la pena di morte? Un attimo di coraggio e poi finisce tutto, così invece è una sofferenza continua”. È il passaggio di un lungo colloquio con il boss di Ottaviano Raffaele, pubblicato sul Mattino a firma di Antonio Mattone.parla daldi, dove sta scontando diversi ergastoli per condanne di associazione camorristica e omicidi. Fu capo indiscusso della Nuova Camorra Organizzata, che si contrapponeva ai clan della Nuova Famiglia in una guerra che all’inizio degli anni 80 fece migliaia di morti. Oggi, scrive il Mattino,appare trasfigurato rispetto alle immagini che lo hanno ritratto in questi anni. Ha il respiro affaticato, il volto smagrito, i capelli lunghi e la barba incolta, segno di una certa ...

