VIDEO Daniele De Rossi sbarca in Argentina | che accoglienza!

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 25 luglio 2019) IldiDedell'arrivo a Buenos Aires: per l'ex capitano della Roma un'accoglienza da vero Re di una folla in delirio.

OfficialASRoma : Tanti auguri Daniele! ?? #ASRoma - angelomangiante : Comunque il video di questo tifoso del Boca che all'arrivo di #DeRossi non ha più bisogno delle stampelle è già il… - acmilan : ?? Talking past and present of the pre-season with #ACMilan legend Daniele Massaro ?? Daniele Massaro ci ha raccontat… -