Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE Roma TERAMO E PRENESTINA SULLA A24 Roma TERAMO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE TERAMO PERCORRENDO VIA PALOMBARESE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA A24 Roma TERAMO UN INCIDENTE GENERA CODE PER 5 KM TRA SETTECAMINI E LA BARRIERA Roma EST IN DIREZIONE TERAMO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE EUR MENTRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, CON INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI TOR CERVARA; CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, QUI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DELL’AREA SERVIZIO LA MACCHIA EST IN DIREZIONE Roma; ALTRA SEGNALazioNE SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA, QUI INERENTE ALLA PRESENZA DI UN INCENDIO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA; SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI INTERESSATI; CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E AURELIA; SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASSIA E AURELIA; CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD; CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINAPANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA LA STRADA E’ STATA CHIUSA RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL KM 29 E IL KM 32 E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, ...