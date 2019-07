Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI SEGNALATO UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DELL’AREA SERVIZIO LA MACCHIA EST IN DIREZIONE Roma; ALTRA SEGNALazioNE SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA, QUI INERENTE ALLA PRESENZA DI UN INCENDIO TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA; SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI INTERESSATI; CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA CASSIA E AURELIA; CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 25 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD; CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINAPANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA CRISTOFORO COLOMBO UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO SULLA VIA FLAMINIA LA STRADA E’ STATA CHIUSA RICORDIAMO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA IL KM 29 E IL KM 32 E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINAPANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA FLAMINIA, LA STRADA E’ STATA CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL KM 29 E IL KM 32 E’ STATO ISTITUITO UN BY PASS IN LOCALITA’ MONTEFALCO, VIETATO IL TRANSITO AI MEZZI CON CARICO SUPERIORE ALLE 3 TONNELLATE E MEZZO FORTI DISAGI, CODE DA CASTELNUOVO DI PORTO E IL BIVIO PER MORLUPO, INDIREZIONE NORD SPOSTIAMOCI SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINAPANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE HA INTERESSATO E INTERESSA TUTTI I SETTORI ESCLUSO IL TRASPORTO AEREO L’AGITAZIONE E’ TERMINATA ALLE 16.30 NELLE RETI GESTITE DA ATAC, RomaTPL E COTRAL E, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA PROTESTA E’ TERMINATA ALLE 17 RICORDIAMO CHE L’AGITAZIONE DI 24 ORE COINVOLGE ANCHE IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 24 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINAPANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO LO SCIOPERO NAZIONALE CHE INTERESSA TUTTI I SETTORI AD ECCEZIONE DEL TRASPORTO AEREO L’AGITAZIONE E’ TERMINATA ALLE 16.30 NELLE RETI GESTITE DA ATAC, TPL E COTRAL PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA PROTESTA TERMINERA’ ALLE 17 SERVIZIO REGOLARE PER LE FRECCE E IL LEONARDO EXPRESS RICORDIAMO CHE ...