Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019)della sindaca di Roma,, presso lo stabile occupato dain via Napoleone III a Roma. Alcuni agenti della Digos stanno notificando il provvedimento che impone di rimuovere laincisa all’entrata dello stabile. La sindaca aveva fatto richiesta, circa un mese fa, ai vigili di accertare se lafosse abusiva e, nel caso, rimuoverla. È poi impegnata ad arrivare allo sgombero dello stabile. “Finalmente l’Agenzia del Demanio ha avviato iter per lo sgombero di. Bene, questa situazione non è più tollerabile. Basta privilegi sulle spalle dei cittadini” aveva twittato lala scorsa settimana.A Roma si starebbe per aprire l’annunciata “stagione degli sgomberi” invocata e promessa dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Una lunga serie di interventi che ...

HuffPostItalia : Via quella scritta. Blitz di Virginia Raggi nella sede di Casapound - IgnaziaGambicc1 : @luisati13 @NapOletanaFOlle @Susy9514 @casino90210 E la neuro? Quella serve sicuro a voi ?????????? mamma mia non so se… - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Via quella scritta. Blitz di Virginia Raggi nella sede di Casapound -