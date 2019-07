Vettel non siamo competitivi come vorremmo ma la direzione è giusta

Formula 1 – Vettel - che stoccata da Hamilton : “Leclerc fa meglio. Non lo considero più avversario per il Mondiale” : Hamilton parla del momento no di Sebastian Vettel spezzando una lancia a suo favore, ma evidenziandone anche le difficoltà: il pilota britannico non lo ritiene una ‘minaccia’ per il Mondiale Una sorta di ‘compassione’, per un avversario che non rappresenta più un problema. Possiamo riassumere così la natura delle dichiarazioni rilasciate da Lewis Hamilton alla vigilia del Gp di Germania. Il pilota della Mercedes ha ...

Formula 1 - Sebastian Vettel gela l'entusiasmo : "Mick Schumacher? Non paragonatelo a papà" : A Mick Schumacher «è giusto dare il tempo di cui ha bisogno. Ma le sue prestazioni non devono essere paragonate a quelle di altri piloti, soprattutto suo padre. Questa è un’epoca diversa». Così Sebastian Vettel alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Germania, a proposito del giovane conn

Formula 1 – Le differenze tra Alfa Romeo e Ferrari ed il rispetto per Vettel - Raikkonen svela : “non siamo più nello stesso team - ma…” : Kimi Raikkonen tra consapevolezze presenti e incertezze future: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo in conferenza stampa ad Hockenheim Il circuito di Hockenheim è pronto per ospitare l’11° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Mercedes, regina indiscussa del Mondiale, che dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel affamato di vittoria, in particolar modo davanti al suo ...

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “Non siamo favoriti per la gara - ma avremo una chance e dovremo sfruttarla” : Sebastian Vettel è pronto per dare il via ad un fine settimana assolutamente particolare. Il ferrarista, infatti, correrà la sua gara di casa sul circuito di Hockenheim che dista pochi chilometri dal luogo dove è nato (Heppenheim) per una tre-giorni ricchissima di emozioni per il quattro volte campione del mondo. Impossibile, ovviamente, che non tornino alla mente dell’ex Red Bull le immagini dell’incidente di un anno fa alla ...

F1 - Chris Horner : “Vettel non tornerà in Red Bull - ha un contratto con la Ferrari. Status quo per i top team” : Sebastian Vettel non tornerà alla Red Bull, almeno nell’immediato. A confermarlo è stato Chris Horner, il caposquadra della scuderia austriaca ha ribadito alla BBC che il tedesco non lascerà la Ferrari e non riabbraccerà a breve il team con cui ha vinto quattro Mondiali di Formula Uno. Il teutonico sta vivendo una stagione molto difficile con la Rossa, è andato in crisi in diverse circostanze e dopo il noto episodio con Hamilton in Canada ...

Formula 1 – Incidente Vettel-Verstappen : Seb da applausi nonostante il danno - il gesto post gara è da vero signore [VIDEO] : Sebastian Vettel è un vero signore: il gesto del tedesco della Ferrari dopo il tamponamento a Max Verstappen a Silverstone E’ andato in scena ieri il Gp di Gran Bretagna: Lewis Hamilton ha trionfato davanti al suo pubblico, lasciandosi alle spalle Bottas e Leclerc. A pochi giri dal termine della gara di Silverstone non sono però mancati i colpi di scena: Sebastian Vettel, in lotta per il terzo posto con Max Verstappen, ha tamponato ...

Formula 1 - Max Verstappen spiazza tutti dopo l’incidente : “non sono arrabbiato con Vettel” : Il pilota della Red Bull non ha puntato il dito contro Vettel, capendo come si sia trattato di un errore di valutazione Un quinto posto che sa di beffa per Max Verstappen, costretto a dire addio al podio del Gp di Silverstone per colpa di Sebastian Vettel, finitogli addosso al 33° giro. photo4/Lapresse Un tamponamento spettacolare che ha spento le velleità dell’olandese, costretto a chiudere addirittura dietro il compagno di squadra ...

Formula 1 - Binotto non risparmia una frecciatina a Vettel : applausi invece per Charles Leclerc : Il team principal della Ferrari ha commentato la prestazione di Vettel e Leclerc, esprimendo le proprie sensazioni al termine del Gp di Silverstone Giornata particolare per la Ferrari a Silverstone, da un lato il sorriso per il podio di Leclerc e dall’altro la smorfia di disappunto per l’errore commesso da Vettel, costato la penalità e zero punti in classifica. Photo4/LaPresse Due situazioni commentate con il solito aplomb da ...

Formula 1 – L’analisi di Rosberg è severissima per la Ferrari : “Vettel? Non stanno facendo un buon lavoro con lui” : Nico Rosberg analizza il sabato di qualifiche del Gp di Gran Bretagna: il commento dell’ex pilota tedesco in vista della gara di oggi a Silverstone Doppietta Mercedes ieri nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna: a Silverstone Bottas si è preso una fantastica pole position, davanti al pubblico di Hamilton, secondo per un soffio. Terzo invece Charles Leclerc, autore di un giro fantastico, mentre il suo compagno di squadra Sebastian ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : analisi qualifiche. Charles Leclerc porta la Ferrari oltre i limiti. Vettel nel limbo dell’anonimato : Charles Leclerc in questo suo primo scorcio di campionato, e di avventura con la Ferrari, ha sfiorato due successi, in Bahrein e quindici giorni fa in Austria. In un caso è stato tradito dalla sua SF90, nell’altro ha perso contro uno scatenato Max Verstappen, come ben ci ricordiamo. Il monegasco ha concluso in quelle occasioni due ottimi fine settimana (nei quali ha centrato le pole position, va ricordato) ma, oggettivamente, la ...

Formula 1 – Vettel sincero a Silverstone - il tedesco senza peli sulla lingua : “Austria? Non siamo bambini…” : Sebastian Vettel senza peli sulla lingua: le parole del tedesco della Ferrari a Silverstone alla vigilia del Gp di Gran Bretagna E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Gran Bretagna. Lasciato alle spalle quanto accaduto in Austria, la Ferrari è pronta a lavorare sodo per disputare una buona gara a Silverstone. Ai piloti ferraristi, però, sono state poste diverse domande su quanto accaduto al Red Bull Rin. Vettel, in particolar ...

Formula 1 - a tutto Leclerc : “non do peso a cosa pensano di me. Il ritiro di Vettel? Ecco cosa vi posso dire” : Il pilota della Ferrari ha tracciato un bilancio della sua prima stagione in rosso, soffermandosi anche sul futuro di Sebastian Vettel La prima stagione in Ferrari per Charles Leclerc è al momento abbastanza positiva, il pilota monegasco avrebbe già due vittorie a questo punto del campionato se non avesse avuto il problema tecnico in Bahrain e Verstappen non lo avesse spinto fuori pista in Austria. Lapresse Nonostante tutto però, il driver ...

F1 - Mattia Binotto blinda Vettel e Leclerc : “Non cambieremo piloti per il 2020 - nessun interesse per Verstappen” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha blindato Sebastian Vettel e Charles Leclerc per la prossima stagione. Nel 2020 saranno sempre il tedesco e il monegasco a guidare le due Rosse nel Mondiale di Formula Uno, la Scuderia di Maranello ha smentito dunque un potenziale interessamento per Max Verstappen soprattutto dopo quanto successo domenica nel GP d’Austria con l’ormai celeberrimo contatto tra l’olandese e Leclerc ...

Formula 1 – Leclerc come Vettel in Austria : Charles non ci sta - il gesto di protesta sul podio [VIDEO] : Leclerc non ci sta: il gesto di protesta sul podio del Red Bull Ring dopo la vittoria di Max Verstappen Domenica caotica ieri al Red Bull Ring: Max Verstappen si è aggiudicato il Gp d’Austria, ma solo diverse ore dopo la fine della gara ha avuto la conferma del suo successo. L’olandese della Red Bull ha festeggiato normalmente sul podio, consapevole però di dover attendere la decisione dei commissari, incaricati di valutare la ...