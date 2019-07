Venezia | nave da crociera sbandò per maltempo | comandante indagato

Maltempo a Venezia - nave passa a San Marco nonostante il temporale : “Imbecilli e basta” : Dopo l'incidente della Costa Deliziosa, un'altra grande nave, la Horizon di origine francese, è passata lunedì sera nel Bacino di San Marco a Venezia nonostante le raffiche di vento e il temporale. In un video gli insulti dell'equipaggio di un rimorchiatore: "Questi sono imbecilli, sono imbecilli, e basta...tutto quello che dovevamo dire lo abbiamo detto. Siamo punto e a capo".Continua a leggere

Venezia - nave da crociera sbanda/ Pellicani : "Sudditi di compagnie di navigazione" : Venezia, una nave da crociera ha sbandato a causa del maltempo, rischiando di schiantarsi contro un molo. Il commento di Pellicani

Nave sbanda a Venezia : “La Costa Deliziosa investita da forte e improvvisa tempesta” : “Le misure messe in campo dal Comandante del Porto, unite alla perizia tecnica dei Piloti e dei servizi tecnico-nautici in generale, sono state in grado di rispondere efficacemente all’emergenza climatica“: lo spiega in una nota la Federazione Italiana Piloti dei Porti, riferendosi all’incidente “sfiorato” domenica scorsa a Venezia. La manovra di partenza della “Costa Deliziosa”, si precisa, era ...

Danilo Toninelli - il sindaco di Venezia : "Quanto successo tra la nave da crociera e lo yacht è colpa sua" : Il sindaco di Venezia se la prende con il ministro Danilo Toninelli per quanto accaduto domenica 7 luglio, quando una nave da crociera ha sfiorato uno yacht in Laguna: "La responsabilità maggiore di quanto è accaduto domenica e di quello che potrà accadere in futuro è di chi non ha deciso in questi

Venezia - nave da crociera rischia l’incidente. Lite Brugnaro-Toninelli Il giallo del rimorchiatore rifiutato : Il primo cittadino attacca il ministro: «In tutti questi mesi non ha preso decisioni» . Al centro della discussione il nuovo percorso che dovrebbero seguire in laguna i colossi del mare

Venezia - la nave da crociera rischia di schiantarsi contro i battelli : la ricostruzione satellitare della rotta : Incidente (e tragedia) sfiorato domenica 7 luglio, quando la nave da crociera ‘Costa Delizia’ ha rischiato di schiantarsi contro yatch e battelli in laguna, a Venezia, mentre imperversava il maltempo. Nella ricostruzione satellitare, la rotta della grande imbarcazione che passa accanto a un battello, sfiorando la collissione (i vaporetti, nel video, non sono visibili). “Da notare la velocità sostenuta della nave – dicono ...

Nave Costa Deliziosa sbanda a Venezia : interviene la procura. Scontro Toninelli – sindaco : La Procura di Venezia ha acquisito dalla Capitaneria di Porto tutti gli atti necessari per capire cosa è accaduto ieri quando la Nave Costa Deliziosa ha sfiorato per un soffio lo schianto a Riva Sette Martiri, a pochi metri dai famosi Giardini della Biennale. L'indagine è affidata al pm Andrea Petroni che ha aperto un fascicolo per il momento senza indagati e ipotesi di reato. La magistratura valuterà anche e soprattutto la regolarità ...

Nave sbanda a Venezia - Toninelli sotto accusa : "È il responsabile" : Luca Sablone Il sindaco accusa il ministro dei Trasporti: "La responsabilità maggiore è di chi non ha deciso in questi mesi". La replica contro il primo cittadino: "Straparla" Battibecco social tra Luigi Brugnaro e Danilo Toninelli. Il sindaco di Venezia ha accusato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda il recente sbandamento di una Nave da crociera: "Il tempo dell’attesa è finito. Siamo molto ...

Nave sbanda a Venezia - sindaco e PD attaccano Toninelli - che replica : "Brugnaro straparla" : Ieri una Nave da crociera Costa ha rischiato un incidente nel bacino di San Marco a Venezia. Non è il primo episodio di questo tipo e da troppo tempo si attende che le istituzioni faccia qualcosa per evitare di mettere ancora a rischio cose e persone. Il sindaco Luigi Brugnaro, in particolare, oggi è stato durissimo nei confronti del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. "La responsabilità maggiore di quanto è ...

Nave da crociera sbanda a Venezia - Brugnaro : «Responsabile Toninelli». Il ministro : «Il sindaco straparla» : Nave da crociera sbanda a Venezia, il sindaco Brugnaro punta il dito contro il ministro Toninelli: «È lui il responsabile». «La responsabilità maggiore...

Maltempo a Venezia - nave da crociera sbanda a pochi metri da piazza San Marco : tutte le immagini della Costa Deliziosa che sfiora uno yacht e la riva [FOTO e VIDEO] : Altre incredibili immagini della tragedia sfiorata ieri a Venezia, quando la nave da crociera Costa Deliziosa ha rischiato di finire contro la riva sbandando nei pressi del bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo le informazioni fornite della Capitaneria di Porto, la prua della nave ha letteralmente sfiorato uno yacht ancorato in riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di ...

Venezia - sbanda nave crociera : incidente sfiorato/ Pd e Sindaco "disastro Toninelli" : Venezia, nave Costa Crociere sbanda, incidente sfiorato: video. Sindaco Brugnaro e Pd si scagliano contro il Ministro Toninelli 'è colpa sua'

Venezia - nave da crociera rischia l’incidente. Brugnaro : «Colpa di Toninelli» : Il primo cittadino attacca il ministro: «In tutti questi mesi non ha preso decisioni» . Al centro della discussione il nuovo percorso che dovrebbero seguire in laguna i colossi del mare

Venezia - NAVE CROCIERA SBANDA E SFIORA INCIDENTE/ Video - vertice procura-Capitaneria : VENEZIA, NAVE Costa Crociere SBANDA e rischia di scontrarsi con altre imbarcazioni: Video. In giornata vertice tra Procura e Capitaneria.