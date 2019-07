Venezia : assessore veneto - 'il Mose va completato presto' (2) : (AdnKronos) - L’assessore Roberto Marcato evidenzia che se il veneto potesse usufruire dell’autonomia molti problemi sarebbero risolti. “Con l’autonomia non dovremmo aspettare nessuno – chiarisce – ad esempio, il Comitatone potrebbe essere svolto qui in veneto con capacità decisionali. Ricordo che a

Venezia : assessore veneto - ‘il Mose va completato presto’ (2) : (AdnKronos) – L’assessore Roberto Marcato evidenzia che se il veneto potesse usufruire dell’autonomia molti problemi sarebbero risolti. ‘Con l’autonomia non dovremmo aspettare nessuno ‘ chiarisce ‘ ad esempio, il Comitatone potrebbe essere svolto qui in veneto con capacità decisionali. Ricordo che abbiamo richiesto la convocazione del Comitatone, anche con altri temi oltre al Mose, ma senza ...

Venezia : assessore veneto - ‘il Mose va completato presto’ : Vnezia, 25 lug. (AdnKronos) – ‘Il Mose è un’opera dello Stato in veneto e va completata prima possibile, presto e bene, nel rispetto e a tutela della ventina di imprese e circa 150 lavoratori che stanno aspettando il via libera alla conclusione dei lavori”. Ad affermarlo l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato che questa mattina è intervenuto a Venezia in un convegno promosso ...

Venezia : assessore Boraso - ‘sistema Mose al 94 p.c. di avanzamento’ : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – “Il sistema Modulo sperimentale elettromeccanico è fondamentale per la salvaguardia di Venezia. Un sistema che non va limitato all’idea delle dighe mobili, bensì ad una pluralità di interventi che hanno garantito una manutenzione diffusa dell’ambito lagunare”. Lo ha sottolineato l”assessore comunale Renato Boraso, intervenuto questa mattina al convegno ‘Verso ...

Venezia : assessore Boraso - ‘sistema Mose al 94 p.c. di avanzamento’ (2) : (AdnKronos) – “Al sistema Mose – ha aggiunto Boraso – fanno riferimento, oltre al sistema delle dighe mobili, anche altri interventi essenziali per la sopravvivenza della laguna, quali, ad esempio, quelli destinati al ripristino morfologico e alla salvaguardia ambientale, come l’attuazione delle misure richieste dalla Commissione Europea. In particolare, sono state previste risorse pari a 266 milioni di euro, ...

Venezia : assessore Pan su pescatore scomparso - 'mestiere pericoloso' : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - L’assessore regionale alla pesca Giuseppe Pan, in stretto contatto con l’ammiraglio Piero Pellizzari della Direzione Marittima del Veneto e le associazioni dei pescatori della marineria di Chioggia, sta seguendo le ricerche di Fabio Perini, il pescatore caduto in acqua

Venezia : assessore veneto - 'in un anno Toninelli ha convocato una sola riunione Comitatone' (2) : (AdnKronos) - “In tutta questa situazione imbarazzante – aggiunge - il ministro Toninelli si è limitato a darci una lettera puramente tecnica che voleva condividere con noi per mandarla al presidente dell’Autorità di sistema portuale, in cui gli chiedeva di fare uno studio di fattibilità tecnica ed