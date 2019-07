Venezia 76 | ecco i film in concorso della Mostra del Cinema Tre italiani | Polanski e il

Basket - Venezia trionfa alla vigilia della A dal gusto anni ’90 : riecco Messina - Treviso e Fortitudo. Ma per ora è una brutta copia : L’hanno costruito negli anni questo quarto scudetto – il secondo nelle ultime 3 stagioni – in casa Reyer Venezia. Piaccia o no, a conti fatti, la società del patron-sindaco Luigi Brugnaro ha mantenuto l’ossatura del primo trionfo, composta dal binomio manager-coach, ovvero Federico Casarin e Walter De Raffaele. In una Serie A che cambia sempre troppo, gli orogranata hanno avuto il merito di aggiungere e non rivoluzionare. ...

VIDEO Venezia-Sassari punteggio - Finale Scudetto basket : gara-7 - highlights e sintesi. Lagunari in trionfa - i ragazzi di Pozzecco si arrendono : L’Umana Reyer Venezia è Campione d’Italia. Fantastico trionfo della squadra di De Raffaele, che supera in gara-7 il Banco di Sardega Sassari per 87-61, chiudendo una serie bellissima sul 4-3. E’ il secondo Tricolore negli ultimi tre anni per i veneti, mentre sfuma il sogno dei ragazzi di Pozzecco che si arrendono dopo una battaglia infinita. GLI highlights DI gara-7 Venezia-Sassari CLICCA QUI PER TUTTE ...

Basket - Venezia è campione d’Italia : la Sassari di Pozzecco divorata in gara-7 : La Reyer Venezia è campione d’Italia. La squadra orogranata ha sconfitto in gara-7 di finale scudetto la Dinamo Sassari per 87-61. Trascinata da un incontenibile Michael Bramos, la Reyer ha sempre condotto costruendo lo strappo decisivo dopo l’intervallo lungo: il 32-17 nel terzo tempino ha indirizzato una partita che, come accaduto già nel match decisivo della semifinale contro Cremona, Venezia non ha mai dato l’impressione di ...

Basket - Venezia imbriglia Sassari e Pozzecco è una furia : “Andate affanc…”. Dinamo spalle al muro : l’analisi : Il bello (e il brutto, forse) del Basket è tutto lì, quando a 3 minuti e spiccioli dalla fine della partita Sassari fa ballare Venezia come mai aveva fatto prima: dentro, fuori, Mcgee libero da dietro l’arco per il -1. Niente, palla sul secondo ferro. Dall’altra parte la Reyer sale senza spingere, un passaggio, Daye da 8 metri: canestro. Più 7. Tempo per recuperare, quando mancano poco meno di 180 secondi, ci sarebbe anche. Ma per ...

Basket - finale scudetto gara-1 : la difesa di Venezia è la kryptonite di Sassari. La corsa di Pozzecco si ferma dov’era iniziata : L’ultima prestazione in campionato da 70 o meno punti era stato il 5 novembre 2018, a Trento. L’ultima volta sotto gli 80 il 27 gennaio 2019 a Varese. L’ultima sconfitta? A Venezia, il 10 marzo. Da allora 3 mesi senza perdere. Fino a lunedì sera, quando la Dinamo Sassari si è sciolta di nuovo sotto il tetto torrido del PalaTaliercio, anestetizzata dalla difesa della Reyer. Sarà il vero grattacapo di coach Gianmarco Pozzecco da ...

Playoff basket - Cremona cuore immenso ma Venezia è spietata : ecco cosa aspettarsi dalla bella (gara5) – l’analisi : Sarà gara5, la bella, a decidere l’esito della semifinale. E non poteva che essere così, considerate le pretendenti in campo: Venezia e Cremona, due squadre che non mollano mai. E forse, mentre dall’altra parte Sassari è passata come un rullo compressore su Brindisi e Milano (3 a 0 in entrambe le serie), c’era pure da aspettarselo. Seppur giocando una pallacanestro antitetica, Reyer e Vanoli hanno dimostrato di equivalersi ...

