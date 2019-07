Uomini e Donne news | Raffaella Mennoia non ne può più | “Sf…ati” | l’ultimo gesto

Uomini e Donne gossip - Manuel Vallicella brutto periodo : “Ti salva la vita - più forte” : gossip Uomini e Donne, Manuel Vallicella dopo la morte della mamma Quello di Manuel Vallicella è stato un anno difficile perché, come senz’altro saprete, il 12 febbraio è morta la mamma dopo una lunga malattia; sapevamo della situazione sin da Uomini e Donne, dove il ragazzo è stato prima corteggiatore (di Ludovica Valli), poi tronista, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Manuel Vallicella brutto periodo: “Ti salva la vita, ...

Uomini e Donne - Eleonora sulle voci di crisi con Oscar : 'Rispetto per quello che provo' : La bella storia d'amore tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini starebbe attraverso un momento di crisi: questo almeno è quello che si intuisce leggendo i pensieri poco positivi che i due hanno condiviso su Instagram nella ultime ore. Ad una fan che ha chiesto spiegazioni su questo rumor, l'ex corteggiatrice di U&D ha risposto che nulla è dovuto: qualora dovesse accadere qualcosa di bello o brutto, saranno lei ed il fidanzato a renderlo ...

Giulio Raselli/ 'Giulia Cavaglià? Capitolo chiuso - ha fatto male dopo Uomini e Donne' : Giulio Raselli, dopo l'avventura a Temptation Island 2019, torna a parlare di Giulia Cavaglià e ammette: 'È un Capitolo chiuso ma è stato difficile'

Uomini E Donne : Riccardo Guarneri e le belle parole verso Ida Platano. ‘La penso ancora…’ : Sembrerebbe una dichiarazione d’amore quella che Riccardo Guarnieri fa nel corso della sua ultima intervista a Uomini e Donne Magazine. Il noto cavaliere del Trono Over torna a parlare di Ida Platano e della... L'articolo Uomini E Donne: Riccardo Guarneri e le belle parole verso Ida Platano. ‘La penso ancora…’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini E DONNE/ Riccardo Guarnieri pensa ancora a Ida Platano - Trono Over - : UOMINI e DONNE, news Trono Over: Denise Pantano racconta il desiderio di avere un futuro insieme al compagno Sebastiano Mignosa.

Uomini e Donne : Moriconi smentisce il flirt con la Bigella e si dichiara single : Il gossip di Uomini e Donne continua a concentrarsi sui protagonisti della scorsa stagione e sulla possibilità di rivederli sul trono a partire da settembre 2019. Raffaella Mennoia ha recentemente annunciato di avere limitato il campo a una ventina di ragazze e ragazzi, tra i quali sceglierà i tronisti della prossima edizione. Tra di essi ci sarà sicuramente qualche volto noto del programma o qualche protagonista dell'ultima edizione di ...

Uomini e Donne : Andrea e Natalia - Novità in Arrivo? : Una dichiarazione di Natala Paragoni sulla vita insieme ad Andrea Zelletta stupisce: la coppia di Uomini e Donne è pronta per il grande passo? Scopriamo di più! In mezzo a tante coppie di Uomini e Donne che sono scoppiate, quella formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni invece resiste ed è sempre più innamorata. L’ex tronista e la sua scelta hanno fatto un lungo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi. Lui è ...

Uomini e Donne - Antonio Moriconi : "Nessun flirt con Valeria Bigella" : L'ex corteggiatore di Teresa Langella, Antonio Moriconi, si sta godendo l'estate da single dopo aver concluso il suo percorso a Uomini e Donne senza esser riuscito a conquistare il cuore della bella napoletana.A Uomini e Donne Magazine, racconta di cosa desideri davvero per sé al momento, e spiega: "Non posso lamentarmi. Ho approfittato di un po’ di tempo libero per fare qualche weekend lungo in compagnia dei miei amici e tra di loro c’è ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli : "Temptation Island? Sono stato bene. Giulia Cavaglià è un capitolo chiuso" : Questa prima parte del 2019 targato Maria De Filippi ha visto, tra i suoi protagonisti, sicuramente anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià in Uomini e Donne, prima, e single tentatore in Temptation Island, poi.Nel docu-reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Giulio Raselli è stato la principale tentazione di Sabrina Martinengo, la 42enne che ha scelto di mettere alla prova il suo amore per Nicola Tedde, il ...

Gossip Uomini e Donne : Antonio Moriconi smentisce il flirt con Valeria : Antonio di Uomini e Donne nega flirt con Valeria Bigella: la rivelazione In questi ultimi giorni sono circolati diversi rumor inerenti alla vita privata di Antonio Moriconi. Difatti, in base a diverse voci di corridoio, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe iniziato a frequentare nientepopodimeno che Valeria Bigella. Sarà davvero così? A quanto pare no, e a smentire questo Gossip ci ha pensato lo stesso giovane istruttore di sci in ...

Uomini e donne trono over - Riccardo Guarnieri : ‘Penso ancora a Ida Platano’ : Anche se una storia d’amore finisce il bene resta, ed è questo il caso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti del trono over di Uomini e donne. Nell’estate 2018, dopo Temptation Island, erano più uniti che mai ma la felicità è durata poco perché i due si sono lasciati nuovamente. Ne è seguito un tira e molla e un ritorno nel dating show di Maria De Filippi da single per entrambi, con Riccardo che si apriva a nuove ...

Uomini e Donne - domani - venerdì 26 luglio - in onda la puntata speciale : tutti i dettagli : In onda domani le interviste inedite di Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano.

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti - Mennoia : '20 proposte da valutare' - Trono Classico - : Uomini e Donne, Trono Classico news: Irene Capuano, rispondendo alle domande dei fans, confessa il suo amore per Luigi Mastroianni.

Uomini e Donne oggi : Antonio Moriconi - flirt con Valeria? Le parole di lui : Uomini e Donne oggi, Antonio Moriconi smentisce il flirt con Valeria Bigella Antonio Moriconi ha un flirt con Valeria Bigella? A rispondere ora è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Dopo la fine dell’esperienza al Trono Classico, dove ha ricevuto il rifiuto di Teresa Langella, c’è chi lo vorrebbe già vedere a fianco di un’altra […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Antonio Moriconi, flirt con Valeria? Le parole di ...