Uomini e Donne | Moriconi smentisce il flirt con la Bigella e si dichiara single

Uomini e Donne : Andrea e Natalia - Novità in Arrivo? : Una dichiarazione di Natala Paragoni sulla vita insieme ad Andrea Zelletta stupisce: la coppia di Uomini e Donne è pronta per il grande passo? Scopriamo di più! In mezzo a tante coppie di Uomini e Donne che sono scoppiate, quella formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni invece resiste ed è sempre più innamorata. L’ex tronista e la sua scelta hanno fatto un lungo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi. Lui è ...

Uomini e Donne - Antonio Moriconi : "Nessun flirt con Valeria Bigella" : L'ex corteggiatore di Teresa Langella, Antonio Moriconi, si sta godendo l'estate da single dopo aver concluso il suo percorso a Uomini e Donne senza esser riuscito a conquistare il cuore della bella napoletana.A Uomini e Donne Magazine, racconta di cosa desideri davvero per sé al momento, e spiega: "Non posso lamentarmi. Ho approfittato di un po’ di tempo libero per fare qualche weekend lungo in compagnia dei miei amici e tra di loro c’è ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli : "Temptation Island? Sono stato bene. Giulia Cavaglià è un capitolo chiuso" : Questa prima parte del 2019 targato Maria De Filippi ha visto, tra i suoi protagonisti, sicuramente anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià in Uomini e Donne, prima, e single tentatore in Temptation Island, poi.Nel docu-reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Giulio Raselli è stato la principale tentazione di Sabrina Martinengo, la 42enne che ha scelto di mettere alla prova il suo amore per Nicola Tedde, il ...

Gossip Uomini e Donne : Antonio Moriconi smentisce il flirt con Valeria : Antonio di Uomini e Donne nega flirt con Valeria Bigella: la rivelazione In questi ultimi giorni sono circolati diversi rumor inerenti alla vita privata di Antonio Moriconi. Difatti, in base a diverse voci di corridoio, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe iniziato a frequentare nientepopodimeno che Valeria Bigella. Sarà davvero così? A quanto pare no, e a smentire questo Gossip ci ha pensato lo stesso giovane istruttore di sci in ...

Uomini e donne trono over - Riccardo Guarnieri : ‘Penso ancora a Ida Platano’ : Anche se una storia d’amore finisce il bene resta, ed è questo il caso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti del trono over di Uomini e donne. Nell’estate 2018, dopo Temptation Island, erano più uniti che mai ma la felicità è durata poco perché i due si sono lasciati nuovamente. Ne è seguito un tira e molla e un ritorno nel dating show di Maria De Filippi da single per entrambi, con Riccardo che si apriva a nuove ...

Uomini e Donne - domani - venerdì 26 luglio - in onda la puntata speciale : tutti i dettagli : In onda domani le interviste inedite di Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano.

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti - Mennoia : '20 proposte da valutare' - Trono Classico - : Uomini e Donne, Trono Classico news: Irene Capuano, rispondendo alle domande dei fans, confessa il suo amore per Luigi Mastroianni.

Uomini e Donne oggi : Antonio Moriconi - flirt con Valeria? Le parole di lui : Uomini e Donne oggi, Antonio Moriconi smentisce il flirt con Valeria Bigella Antonio Moriconi ha un flirt con Valeria Bigella? A rispondere ora è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Dopo la fine dell’esperienza al Trono Classico, dove ha ricevuto il rifiuto di Teresa Langella, c’è chi lo vorrebbe già vedere a fianco di un’altra […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Antonio Moriconi, flirt con Valeria? Le parole di ...

Uomini e Donne : ex del Trono Classico fa una confessione intima : Uomini e Donne, ex tronista di Maria De Filippi svela: “Sogno il secondo figlio” Nell’ultimo numero del magazine Nuovo ha rilasciato un’interessante intervista l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanni Conversano. In questa occasione il ragazzo ha parlato ovviamente della sua famiglia, facendo anche una clamorosa confessione che ha già mandato al settimo cielo i suoi numerosissimi fan. Cosa ha detto? L’ex ...

Rivoluzione Ajax - parità contrattuale per Uomini e donne : parità contrattuale Ajax femminile – In casa Ajax ci si prepara a una vera e propria Rivoluzione, che segnerà un passo davvero importante per lo sviluppo del calcio femminile. Il club olandese, infatti, ha ufficialmente introdotto la parità tra uomini e donne a livello contrattuale. Dalla prossima stagione, l’Ajax equiparerà dunque a livello contrattuale ed […] L'articolo Rivoluzione Ajax, parità contrattuale per uomini e donne è ...

Uomini e donne - bordata di Raselli contro Giulia Cavaglia : "Come mi ha fatto tornare a casa" - drammatico : La storia tra Giulia Cavaglia e Giulio Raselli è un capitolo chiuso? Si torna agli amori nati a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. E si torna a parlare di una delle coppie più chiacchierate del Trono Classico della scorsa stagione. A rispondere, in un'intervista a Uomini e

Anticipazioni Uomini e donne - Mennoia : 'Tra i tronisti potrebbero esserci volti noti' : La stagione 2019-20 di Uomini e donne partirà ufficialmente il 16 settembre ma le prime registrazioni verranno effettuate prima, con tutta probabilità già a partire da fine agosto. Mancano, dunque, solo poche settimane all'annuncio dei tronisti che siederanno sull'ambita poltrona rossa nei prossimi mesi. Dopo i fallimentari percorsi di Giulia Cavaglià e Angela Nasti, con la rottura lampo con Manuel Galiano e Alessio Campoli a pochi giorni dalla ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri : “Penso ancora a Ida Platano” : Ida Platano, Riccardo Guarnieri parla della loro storia d’amore Reduce da una vacanza da sogno con la famiglia, Riccardo Guarnieri ha concesso una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine, parlando anche di Ida Platano. Il protagonista del Trono Over ha svelato cosa accaduto durante la sua esperienza nel salotto rosa di Maria De Filippi. “Una storia come quella che ho avuto con Ida io davvero non l’ho mai vissuta. Anche i ...

Uomini e Donne Giulio Raselli : capitolo chiuso con Giulia? “È stato difficile” : Uomini e Donne, Giulio Raselli torna a parlare di Giulia Cavaglia: è ormai un capitolo chiuso? Dopo Uomini e Donne per Giulio Raselli ormai Giulia Cavaglia è un capitolo chiuso? A rispondere è lo stesso ex corteggiatore in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Dopo l’esperienza nell’ultima stagione del Trono Classico andata in onda su […] L'articolo Uomini e Donne Giulio Raselli: capitolo chiuso con Giulia? “È ...