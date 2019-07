UOMINI E DONNE Manuel Galiano ha già dimentico Giulia Cavaglià? | Trono Classico

“La felicità pesa 4 kg”. UOMINI e Donne - Rosa Perrotta mamma : è nato Domenico : Rosa Perrotta è diventata mamma: è nato Domenico. Una gravidanza che è sembrata lunghissima ai fan di Uomini e Donne, tanto che in rete era un continuo fare battute sul parto, imminente da giorni, della ex tronista. La stessa neo mamma ci scherzava su nelle scorse ore. L’aveva presa con ironia, mostrando un pancione sempre più ingombrante ma senza mai mostrare insofferenza per l’attesa (nonostante il caldo rovente di questo luglio ...

UOMINI e Donne/ Irene Capuano 'amore infinito con Luigi Mastroianni' - Trono Classico - : Uomini e Donne, Trono Classico news: Irene Capuano, rispondendo alle domande dei fans, confessa il suo amore per Luigi Mastroianni.

UOMINI e Donne - il dramma di Nilufar Addati : la donna che la perseguita e la terrificante menzogna su di lei : Vita dura sui social. Nel mirino questa volta ci finisce Nilufar Addati, ex protagonista di Uomini e Donne, il dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La brutta vicenda la racconta la diretta interessata su Instagram, dove spiega come da mesi qualcuno stia diffondendo cattiverie e brut

UOMINI e Donne news - Manuel e Giulia : “Ti manca?” - la risposta di lui farà discutere : news Uomini e Donne, le critiche a Giulia Cavaglià e Manuel Galiano dopo la rottura Le ultime news su Uomini e Donne riguardano ancora loro, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, e ovviamente la loro rottura che continua a far discutere nonostante sia avvenuta un bel po’ di tempo fa. Come ben sapete, Giulia e Manuel […] L'articolo Uomini e Donne news, Manuel e Giulia: “Ti manca?”, la risposta di lui farà discutere proviene da ...

UOMINI E DONNE/ Paolo e Sabrina : 'il vero motivo dietro la nostra crisi' - Trono over - : Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo insieme? L'indiscrezione sulla ex coppia del Trono over di UOMINI e DONNE fa sognare

UOMINI E DONNE/ Video - Gemma Galgani : 'mi mancano le parole...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over news: Gemma Galgani perde le paroe di fronte ad un Video realizzato per lei da una fan. Ecco perché.

Nilufar Addati di UOMINI e Donne pronta a denunciare : il suo appello : Uomini e Donne: Nilufar Addati denuncia una fan di Giordano Mazzocchi Nilufar Addati non sta di certo passando un bel periodo. A rivelarlo è lei stessa sul suo profilo social. Qualche ora fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere intenzionata a denunciare una fan del suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Il motivo? La persona in questione sarebbe ossessionata da lei, tanto da creare numerosi profili fake per parlare ...

UOMINI e Donne - Nilufar presa di mira sui social : le precisazioni su Giordano : Uomini e Donne, Nilufar presa di mira sui social da una fan di Giordano: lo sfogo e le parole sull’ex fidanzato Tempi duri sui social per chi è un volto noto. Sebbene il web sia ormai diventato una fonte di guadagno per i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, spesso questi si ritrovano anche a […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar presa di mira sui social: le precisazioni su Giordano proviene da Gossip e Tv.

UOMINI e Donne Over - Denise su Sebastiano svela : “Mi ha fatto dannare” : Denise Pantano del Trono Over racconta un retroscena su Sebastiano In quest’ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne sono nate diverse coppie, tra le quali quella composta da Sebastiano Mignosa e Denise Pantano. Proprio quest’ultima ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, parlando della sua storia con l’uomo. Storia che pare stia andando veramente a gonfie ...

UOMINI E DONNE/ Sonia felice con le amiche - Ivan Gonzalez... - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, news Trono Classico. Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si sono lasciati? Lei si diverte con le amiche, lui...

UOMINI e Donne : Riccardo Guarnieri pronto per una serata speciale : Riccardo Guarnieri del Trono Over di Uomini e Donne chiede rispetto Riccardo Guarnieri, Sossio Aruta, Michael De Giorgio, Oronzo Carinola e Gianpaolo Quarta, saranno protagonisti venerdì prossimo, 26 luglio, di una serata di beneficenza. Pochi minuti fa Riccardo Guarnieri ha ricordato l’evento “Un calcio per l’Alzheimer” che si svolgerà a Taranto presso lo Stadio Comunale di Statte, invitando tutti a partecipare. ...

UOMINI e donne - Giulio Raselli risponde furioso a chi lo definisce "arrivista" - : Serena Granato Da Uomini e donne a Temptation Island, Giulio Raselli è uno dei volti Mediaset più discussi del momento Può dirsi uno dei personaggi più criticati del momento, tra i nuovi volti di Canale 5. Dopo aver fatto parlare di sé, dicendosi affranto per la scelta maturata dall'ex tronista Giulia Cavaglia, che a Uomini e donne ha scelto Manuel Galiano, Giulio Raselli è tornato al centro del gossip. Anche questa volta le critiche ...