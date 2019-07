Uomini e donne | bordata di Raselli contro Giulia Cavaglia | Come mi ha fatto tornare

Anticipazioni Uomini e donne - Mennoia : 'Tra i tronisti potrebbero esserci volti noti' : La stagione 2019-20 di Uomini e donne partirà ufficialmente il 16 settembre ma le prime registrazioni verranno effettuate prima, con tutta probabilità già a partire da fine agosto. Mancano, dunque, solo poche settimane all'annuncio dei tronisti che siederanno sull'ambita poltrona rossa nei prossimi mesi. Dopo i fallimentari percorsi di Giulia Cavaglià e Angela Nasti, con la rottura lampo con Manuel Galiano e Alessio Campoli a pochi giorni dalla ...

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri : “Penso ancora a Ida Platano” : Ida Platano, Riccardo Guarnieri parla della loro storia d’amore Reduce da una vacanza da sogno con la famiglia, Riccardo Guarnieri ha concesso una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine, parlando anche di Ida Platano. Il protagonista del Trono Over ha svelato cosa accaduto durante la sua esperienza nel salotto rosa di Maria De Filippi. “Una storia come quella che ho avuto con Ida io davvero non l’ho mai vissuta. Anche i ...

Uomini e Donne Giulio Raselli : capitolo chiuso con Giulia? “È stato difficile” : Uomini e Donne, Giulio Raselli torna a parlare di Giulia Cavaglia: è ormai un capitolo chiuso? Dopo Uomini e Donne per Giulio Raselli ormai Giulia Cavaglia è un capitolo chiuso? A rispondere è lo stesso ex corteggiatore in un’intervista su Uomini e Donne Magazine. Dopo l’esperienza nell’ultima stagione del Trono Classico andata in onda su […] L'articolo Uomini e Donne Giulio Raselli: capitolo chiuso con Giulia? “È ...

Uomini E DONNE/ Manuel Galiano ha già dimentico Giulia Cavaglià? - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico news: Irene Capuano, rispondendo alle domande dei fans, confessa il suo amore per Luigi Mastroianni.

“La felicità pesa 4 kg”. Uomini e Donne - Rosa Perrotta mamma : è nato Domenico : Rosa Perrotta è diventata mamma: è nato Domenico. Una gravidanza che è sembrata lunghissima ai fan di Uomini e Donne, tanto che in rete era un continuo fare battute sul parto, imminente da giorni, della ex tronista. La stessa neo mamma ci scherzava su nelle scorse ore. L’aveva presa con ironia, mostrando un pancione sempre più ingombrante ma senza mai mostrare insofferenza per l’attesa (nonostante il caldo rovente di questo luglio ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta mamma : è nato Domenico : Primo figlio per l’ex tronista, legata da due anni a Pietro Tartaglione, conosciuto proprio nel dating show di Canale 5

Uomini e Donne - Rosa Perrotta è diventata mamma : è nato Domenico e pesa 4 kg : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori: è questa la bella notizia giunta questa mattina direttamente da Instagram. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato una foto del "braccialetto" sul quale è apposta l'ora di nascita e il peso del piccolo Domenico, il bambino che i fan della coppia attendevano con tanta ansia e gioia. Pietro annuncia la nascita del figlio su IG: 'La felicità pesa 4 kg' Dopo giorni di attesa e ...

Uomini e Donne/ Irene Capuano 'amore infinito con Luigi Mastroianni' - Trono Classico - : Uomini e Donne, Trono Classico news: Irene Capuano, rispondendo alle domande dei fans, confessa il suo amore per Luigi Mastroianni.

Uomini e Donne - il dramma di Nilufar Addati : la donna che la perseguita e la terrificante menzogna su di lei : Vita dura sui social. Nel mirino questa volta ci finisce Nilufar Addati, ex protagonista di Uomini e Donne, il dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La brutta vicenda la racconta la diretta interessata su Instagram, dove spiega come da mesi qualcuno stia diffondendo cattiverie e brut

Uomini e Donne news - Manuel e Giulia : “Ti manca?” - la risposta di lui farà discutere : news Uomini e Donne, le critiche a Giulia Cavaglià e Manuel Galiano dopo la rottura Le ultime news su Uomini e Donne riguardano ancora loro, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, e ovviamente la loro rottura che continua a far discutere nonostante sia avvenuta un bel po’ di tempo fa. Come ben sapete, Giulia e Manuel […] L'articolo Uomini e Donne news, Manuel e Giulia: “Ti manca?”, la risposta di lui farà discutere proviene da ...

Uomini E DONNE/ Paolo e Sabrina : 'il vero motivo dietro la nostra crisi' - Trono over - : Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo insieme? L'indiscrezione sulla ex coppia del Trono over di UOMINI e DONNE fa sognare

Uomini E DONNE/ Video - Gemma Galgani : 'mi mancano le parole...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over news: Gemma Galgani perde le paroe di fronte ad un Video realizzato per lei da una fan. Ecco perché.

Nilufar Addati di Uomini e Donne pronta a denunciare : il suo appello : Uomini e Donne: Nilufar Addati denuncia una fan di Giordano Mazzocchi Nilufar Addati non sta di certo passando un bel periodo. A rivelarlo è lei stessa sul suo profilo social. Qualche ora fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere intenzionata a denunciare una fan del suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Il motivo? La persona in questione sarebbe ossessionata da lei, tanto da creare numerosi profili fake per parlare ...

Uomini e Donne - Nilufar presa di mira sui social : le precisazioni su Giordano : Uomini e Donne, Nilufar presa di mira sui social da una fan di Giordano: lo sfogo e le parole sull’ex fidanzato Tempi duri sui social per chi è un volto noto. Sebbene il web sia ormai diventato una fonte di guadagno per i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, spesso questi si ritrovano anche a […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar presa di mira sui social: le precisazioni su Giordano proviene da Gossip e Tv.