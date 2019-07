Una festa strabiliante per i 50 anni di Jennifer Lopez

Pozzuoli - bimbo di 4 anni annega in piscina durante Una festa di nozze : Tragedia a Pozzuoli, nel Napoletano. Un bimbo di 4 anni e' annegato la notte scorsa dopo essere finito nella piscina di un ristorante

Un bimbo è annegato in una piscina durante Una festa di nozze a Pozzuoli : Un bambino che doveva ancora compiere 4 anni, di Maddaloni, nel Casertano è annegato durante una festa di nozze nella piscina di una struttura ricettiva di Pozzuoli, nel Napoletano. La tragedia è accaduta intorno all'una di notte. Il piccolo è stato portato all'ospedale Santa Maria delle Grazie, ma per lui non c'era più nulla da fare. A dare l'allarme uno degli animatori della festa. Il bambino fino a poco prima era stato visto giocare ...

Matteo Salvini gongola : "Una giornata di festa". Passa con la ruspa su M5S e Conte : È stata “una giornata di festa”. Si può riassumere così lo stato d’animo di Matteo Salvini all’indomani dell’informativa di Giuseppe Conte in Senato sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. In un’intervista al Sole 24 Ore il vice premier leghista festeggia i “Sì incoraggianti” che sono arrivati sulle infrastrutture, come il via libera alla Torino Lione.Salvini usa ...

In Una città della Romania c’è Una manifestazione che va avanti da 500 giorni : Ogni giorno, allo stesso posto e alla stessa ora, per 15 minuti: contro il partito di governo e contro la corruzione

Durante Una festa di compleanno di una bimba chiede al dj di mettere una canzone - il dj si rifiuta e lui lo spara - il finale è tragico : Durante la festa di compleanno della figlia di un uomo molto influente, a Sidhauli, in India uno degli invitati ha chiesto al dj di mettere su una canzone, la colonna sonora del film Bullett Raja. Il dj non lo ha accontentato e l’uomo gli ha sparato un colpo di pistola. Il dj, Arun Kumar Valmiki di 32 anni, nonostante sia stato immediatamente soccorso è morto. L’autore del reato è fuggito mentre tutti gli altri invitati, sotto choc, ...

Tenta di violentare una ragazza durante Una festa - la polizia diffonde l’identikit : Una ragazza di 23 anni ha subito un Tentativo di violenza sessuale un mese fa alla festa federale di ginnastica di Aarau, comune svizzero del Canton Argovia. Non essendo riuscita ad identificare il responsabile dell'aggressione, la polizia ha diffuso l'identikit dell'uomo, di circa 25 anni, che si faceva chiamare "Mario". Il Tentato stupro risale alla tarda serata del 21 giugno, un venerdì, quando la giovane donna si trovava con amici in un ...

Katy Perry racconta come ha fatto pace con Taylor Swift - dalle scuse ad Una festa ai biscotti fatti in casa : Dopo anni di frecciate reciproche e perfino brani nati con l'intento di ferire l'altra persona nel periodo più critico della loro faida, oggi Katy Perry racconta come ha fatto pace con Taylor Swift qualche settimana fa, davanti ad un piatto di biscotti fatti in casa. In realtà i segni di distensione erano arrivati molto prima, ovvero da quando la Perry aveva dichiarato in un'intervista di volersi riappacificare con la collega, mandandole ...

I parossismi di Stromboli - gli esperti : “Sono le manifestazioni più pericolose del vulcano - insieme agli tsUnami” : L’attività normale e persistente di Stromboli è occasionalmente interrotta da eventi esplosivi improvvisi e di alta energia chiamati parossismi Stromboliani. Questi fenomeni – come scrivono Massimo Pompilio, Antonella Bertagnini, Alessio Di Roberto – insieme agli tsunami rappresentano le manifestazioni più pericolose dell’attuale attività vulcanica a Stromboli. Il parossismo più recente, avvenuto il 3 luglio 2019, ha ...

Afghanistan : bambino di 13 anni si fa esplodere a Una festa di matrimonio e causa sei morti : Almeno sei persone sono state uccise e 40 ferite in un attentato suicida in una festa di matrimonio compiuto oggi in Afghanistan da un "bambino". L'hanno dichiarato al sito della Bbc in persiano fonti della provincia orientale di Nangarhar, dove è avvenuto l'attacco. Secondo fonti di polizia, l'attentatore aveva 13 anni. Atahullah Khogyani, portavoce del governatore della provincia di Nangarhar, ha riferito ad Al Jazeera che l'attentato è ...

Il Bologna compie 110 anni : Una festa lunga un anno : Il Bologna è pronto a ripartire nuovamente alla guida di Sinisa Mihajlovic, uno dei grandi protagonisti della scorsa annata culminata con una salvezza che prima dell’arrivo del serbo sembrava praticamente impossibile. Ma questa volta il club rossoblù avrà una motivazione in più per fare bene: la società emiliana, infatti, il prossimo 3 ottobre festeggerà il […] L'articolo Il Bologna compie 110 anni: una festa lunga un anno è stato ...

Juventus - De Ligt sarebbe ad un passo : gli amici avrebbero organizzato Una festa di addio : Questi sono giorni molto intensi in casa Juventus visto che la società è al lavoro sul mercato mentre la squadra si prepara per il raduno estivo. La prima parte della preparazione si svolgerà a Torino e poi i bianconeri partiranno per la tournée asiatica. La Juve sta cercando di regalare a Maurizio Sarri giocatori molto importanti, uno su tutti Matthijs De Ligt. L'olandese ha scelto di vestire la maglia bianconera come ha annunciato il suo ...

BATTITI LIVE 2019 - BRINDISI/ Scaletta e cantanti : il sindaco 'Una festa della musica' : BATTITI LIVE 2019, seconda tappa BRINDISI: cantanti e Scaletta. Elisabetta e Gregoraci e Alan Palmieri padroni di casa della kermesse musicale di Radionorba