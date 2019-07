Un piccolo asteroide esplode nei cieli del Canada | “Era brillante come la Luna”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) Dimentichiamo per un attimo il doveroso monitoraggio di quelli potenzialmente pericolosi e ammiriamo lo spettacolo che può regalare un. Uno di dimensioni piccole è esploso sul, a 29 chilometri di altezza, generando un bagliorela Luna piena e spargendo meteoriti nella campagna vicino a Bancroft, Ontario. Il corpo celeste aveva il diametro di 30 centimetri e viaggiava alla velocità di 72.000 chilometri orari quando ha colpito l’atmosfera. L’evento è stato ripreso in diretta da una serie di telecamere dell’Università dell’Ontario Occidentale. Secondo la Nasa, l’orbita delindica che proveniva dalla cintura di asteroidi, l’entità dell’esplosione, invece, ha permesso di calcolare il diametro dell’oggetto celeste. “Questa meteora è entrata molto in profondità nell’atmosfera” rileva Peter Brown, dell’università dell’Ontario ...

