Tuttosport | Il Napoli tratta con Icardi | c’è l’intoppo dei diritti d’immagine

Napoli - un assist per James Rodriguez e le condizioni di ADL - Tuttosport : “Ha fissato il prezzo ed è irremovibile” : Napoli, un assist per James Rodriguez e le condizioni di ADL, Tuttosport: “Ha fissato il prezzo ed è irremovibile” Napoli, un assist per James Rodriguez e le condizioni di ADL, Tuttosport: “Ha fissato il prezzo ed è irremovibile”. “James Rodriguez? Ci piace ma non c’è nessuna trattativa in corso con il Real Madrid”. Con queste dichiarazioni, rilasciate a ‘El Partidazo de Cope’, Enrique ...

Tuttosport : il Napoli pensa di ridurre del 30% il prezzo degli abbonamenti : Secondo quanto scrive Tuttosport, De Laurentiis sarebbe intenzionato a ridurre i prezzi degli abbonamenti del 25-30% rispetto a quelli della passata stagione 2017/18. Una decisione che sicuramente farebbe felici i tifosi napoletani. E, soprattutto, una soluzione che, insieme alla campagna acquisti del Napoli, che sembra proiettata verso orizzonti notevoli, potrebbe riavvicinare il pubblico alla società e, soprattutto, farebbe tornare i tifosi al ...

Tuttosport : “Zapata tornerebbe volentieri a Napoli” : Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, tra gli attaccanti che il Napoli ha preso in considerazione per rafforzare il reparto per la prossima stagione, quello più fattibile sarebbe Duvan Zapata “Gli agenti del bomber hanno fatto trapelare l’indiscrezione che al loro assistito, pur trovandosi benissimo a Bergamo, non dispiacerebbe tornare a Napoli. Il cartellino di Inglese o quello di Verdi, più una robusta contropartita ...

Tuttosport : rinviata la firma di Manolas col Napoli. Si discute per 500mila euro : Su Tuttosport le ultime sulla trattativa per portare Manolas al Napoli. Secondo quanto scrive il quotidiano, Raiola, Giuntoli e Manolas si sono incontrati a Montecarlo per trovare un accordo e firmare il contratto quinquennale per il greco. “Sembrava tutto fatto ed invece ieri la trattativa è andata avanti ad oltranza, per uno scarto di 500mila euro rispetto ai 3,5 a stagione prospettati da De Laurentiis”. Giuntoli è rimasto in filo diretto con ...

Tuttosport : Manolas-Napoli - oggi la firma a Milano : Siamo al giorno della firma per Kostas Manaolas. Come riporta Tuttosport, il difensore greco avrebbe un biglietto già prenotato sul volo Paxos-Nizza. Dalla città francese raggiungerà Montecarlo per arrivare a casa del suo agente Mino Raiola. Da lì in auto fino a Milano dove sarà atteso da Cristiano Giuntoli e AndreaChiavelli. De Laurentiis da Capri: “Se tutto andrà per il verso giusto, se non ci saranno intoppi anche nel passaggio di ...

Tuttosport : Il Napoli pagherà James con i soldi della cessione di Sepe. Si attende Decreto Crescita : Secondo quanto scrive Tuttosport James Rodriguez arriverà al Napoli grazie al Decreto Crescita, pagato con i soldi della cessione di Sepe. Il portiere sarà venduto a 5 milioni di euro. Saranno proprio questi i soldi che De Laurentiis pagherà quest’anno per James, ai quali aggiungerà l’anno prossimo altri 30-35 milioni per il riscatto. Un riscatto che diventerà obbligatorio nel caso in cui il Napoli vincesse lo ...

Tuttosport : il Napoli non molla Zapata. Pronti 20-25 milioni più Inglese : Su Tuttosport Raffaele Auriemma scrive che il Napoli non molla di un passo per accaparrarsi Duvan Zapata dall’Atalanta. L’idea del club di De Laurentiis sarebbe quella di offrire ai bergamaschi il cartellino di Inglese e tra i 20 e i 25 milioni cash. Il Napoli vuole insistere e a Percassi piace molto Inglese. E su questo sta lavorando con l’agente di Duvan, Villareal. Le altre piste aperte con la Dea riguardano Ilicic e Castagne. L'articolo ...

Tuttosport : Il Boca preme per chiudere Almendra al Napoli : Colpo di scena Almendra, ora è il Boca ad avere fretta per chiudere con il Napoli: la reazione di Giuntoli al cambio di rotta Cambia lo scenario della trattativa Almendra, secondo TuttoSport il Boca preme col Napoli per chiudere l’affare. il presidente Angelici del Boca che ora vorrebbe mettere fretta per la chiusura di un affare estenuante Ma De Laurentiis frena, come ha sempre detto il presidente, la priorità, in ogni reparto, è prima ...

Tuttosport : L’Inter offre Icardi al Napoli. Un affare da 70 milioni : Conte, appena arrivato sulla panchina dell’Inter è stato chiaro sul futuro di Icardi, non lo vuole in squadra, non vuole il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi. La società ubbidisce al nuovo tecnico e mette Maurito sul mercato. La volontà è quella di cedere il pacchetto completo, Wanda più Icardi entro il ...

Calciomercato Napoli - in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport : Torino interessato - Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa : Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa Calciomercato Napoli, in uscita Mario Rui e Verdi. Tuttosport: Torino interessato, Cairo vorrebbe inserirli in una trattativa. I due azzurri con le valige pronte potrebbero presto dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi in terra sabauda. Tutto ciò dopo una stagione non proprio entusiasmante per l’ ...