Tutte le regole che Facebook deve rispettare per non beccarsi un’altra multa

Fonte : wired

(Di giovedì 25 luglio 2019) Mark Zuckerberg, fondatore di(Getty Images)e la Federal Trade Commission (Ftc) hanno raggiunto un accordo in merito alle violazioni della privacy commesse dal social network di Menlo Park, che pagherà unarecord da 5 miliardi di dollari. L’indagine della Ftc era stata avviata in seguito agli eventi attorno a Cambridge Analityca e alle successive violazioni della privacy che hanno vistoprotagonista. Siccome per molti esperti, il pagamento dellanon sarebbe stato sufficiente per far sì checambi il suo comportamento, la Ftc ha imposto nuovi limiti della privacy sul social network come parte dell’accordo. Il presidente della Ftc, Joe Simons, ha affermato che l’accordo “cambierà l’intera cultura della privacy di” poiché l’agenzia prevede di rivedere completamente il modo in cuigestisce i dati degli utenti. L’Ftc ha quindi ...

albertobattarin : credi che tutte le eccezioni siano regole - soldi_anna : RT @carmentpf: @73deva73 prima nessuno se li filava e si sentivano discriminati,ora da minoranza vogliono dettare tutte le regole della vit… - Mariastellalong : RT @carmentpf: @73deva73 prima nessuno se li filava e si sentivano discriminati,ora da minoranza vogliono dettare tutte le regole della vit… -