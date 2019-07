Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2019) Salvato dalla manovra di Heimlich. Un giovane, che stava cenando in compagnia della fidanzata in un ristorante, hato didopo che un boccone gli era rimasto incastrato in gola. A salvarlo, però, ci ha pensato l’intervento tempestivo di un, che si era accorto del pericolo e gli ha subito praticato la manovra di Heimlich. L’episodio è stato registrato dalle telecamere di sicurezza di un ristorante sull’isola di Creta, in Grecia. La coppia di turisti, provenienti dal Nord Europa, si stava concedendo una piacevola cena quando il giovane ha iniziato a strozzarsi. Istintivamente, il ragazzo aveva deciso di alzarsi dalla sedia e fare qualche passo, ma non era riuscito a liberare le sue vie respiratorie neanche con l’ausilio della fidanzata, che aveva tentato di colpirlo sulla schiena. Quando la situazione stava per volgere al ...

Noovyis : (Turista rischia di morire soffocato, l’intervento del cameriere è provvidenziale) Playhitmusic -… - RitaC70 : Giulianova, un turista rischia di annegare - Teramo - Il Centro - cronacacaserta : Dramma sfiorato a Baia Domizia. Turista rischia di annegare -