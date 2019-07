Turismo | tavolo permanente Sicindustria-Regione Sicilia

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – Unconsultivo sulper garantire “un confronto costante con gli operatori di categoria”. E’ il primo impegno del neo assessore regionale Manlio Messina che stamattina, a Palermo, ha incontrato il presidente di FederGiuseppe Cassarà. La, ha detto Cassarà, “è l’unicaitaliana in cui manca un organismo collegiale che possa offrire un supporto a chi opera quotidianamente in un comparto strategico per la. Oggi abbiamo trovato grande apertura da parte dell’assessore eè pronta, sin da subito, a fare la propria parte”. Fra le necessità, secondo Feder, quella di una programmazione e una gestione organica delle risorse relative al brand. “Non è possibile – sottolinea il presidente – ...

