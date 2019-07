Tumori | italiani scoprono molecola che previene la formazione delle metastasi

Cancro - italiani scoprono i ‘soldati’ della resistenza contro i Tumori : nuove speranze di cura : Gli scienziati italiani sono riusciti ad identificare nuovi 'soldati' della resistenza contro il Cancro che sono in grado di dialogare con le cellule T, 'non convenzionali', dall'interno dei tumori. Questa scoperta offre nuove speranze di prognosi mirate e più efficaci per i pazienti. Vediamo insieme cosa significa.Continua a leggere

Tumori - migrare per curarsi : ogni anno 90mila italiani colpiti dal cancro sono costretti a cambiare regione : ogni anno più di 90mila italiani (90.660) colpiti dal cancro sono costretti a cambiare regione per curarsi. Un flusso che ha costi notevoli, quelli diretti (per visite mediche, farmaci, caregiver e viaggi) ammontano a circa 7.000 euro ogni anno per famiglia (“migrare per curarsi”, Censis). Questione che può essere gestita con la diffusione su tutto il territorio nazionale di criteri uniformi per la realizzazione delle reti oncologiche regionali, ...

Cancro - italiani usano il termomagnetismo per bloccare tutti i Tumori : è un’innovazione : Gli scienziati italiani sono riusciti a sfruttare il termomagnetismo per indurre le cellule tumorali a sprecare la loro energia al punto da non riuscire più a proliferare, bloccando di fatto la malattia. Gli scienziati del’U’niversità di Torino e del Politecnico di Torino hanno osservato l’effetto dei campi elettromagnetici a bassissima frequenza e intensità sulle cellule umane, in particolare sulla crescita e il metabolismo di queste tumorali. ...

Cancro - italiani ‘fanno morire di fame’ i Tumori bloccando una proteina : speranze di cura : Gli scienziati italiani sono riusciti a far morire di fame i tumori bloccando una proteina loro 'amica', MICAL2, che aiuta nella formazione di nuovi vasi sanguigni. Vediamo insieme come gli esperti siano giunti a questa conclusione, quali effetti abbia sulla diffusione del Cancro e quali sono le conseguenze a livello di terapia.Continua a leggere