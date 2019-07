Treviso | si cala con le lenzuola dalla finestra dell' ospedale | caccia al detenuto

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Claudio Carollo Un romeno di 30 anni è evaso dal reparto di malattie infettivedi Ca' Foncello dove era ricoverato per esami per la tubercolosi. Le forze'ordine lo stanno cercando in tutta la provincia Probabilmente avrà visto molti film d'azione il carcerato in fuga e ricercato in queste ore nelle campagne di. Undi nazionalità romena di 30 anni è scappatondosia struttura sanitaria dove era ricoverato, con una corda ottenuta annodando tra loro. Si trovava nel reparto di malattie infettiveCa' Foncelli per sottoporsi a degli esami per la tubercolosi, di cui c'era la possibilità potesse essere affetto. Gli accertamenti avrebbero poi dato esito negativo. Come previstoprocedura ilera stato sistemato in una stanza in isolamento ed era piantonato dagli agentia polizia ...

