Trento | bimbo di 11 anni rifiutato dalla famiglia perché autistico | andrà in affido

(Di giovedì 25 luglio 2019) Daarriva un'agghiacciante storia di disperazione e solitudine che vede protagonista undi soli 11. Il piccolo, affetto da autismo, è statosuadi origine ed è stato affidato al Tribunale dei Minori. A denunciare la vicenda sono stati gli operatori di Casa Sebastiano, una struttura all'avanguardia specializzata per "bambini con esigenze speciali", avente sede a Coredo (frazione di Predaia), in Val di Non. Lanon lo vuole più "Casa Sebastiano", fondazione trentina per l'autismo è una struttura che si occupa di disturbi del neurosviluppo ed ospita ragazzi autistici con più di 16. Ogni giorno, gli operatori, vengono contattati da famiglie in difficoltà e assistenti sociali. In tanti, anche dall'estero, cercano risposte, consigli e supporto per affrontare la quotidianità e provare a dare un futuro migliore a bambini ed adolescenti con ...

