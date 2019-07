Trenitalia | sindacati | ' dopo contratto di servizio iniziato disimpegno in Sicilia' 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) (AdnKronos) - "Firmato ildidecennale a importi crescenti, che costa più di un miliardo e duecentomila euro, èil sistematicodi- concludono iFilt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Orsa Ferrovie e Slm Fast- Occorre u

IlModeratoreWeb : Ferrovie, sindacati denunciano, 'dopo la firma del contratto di servizio il sistematico disimpegno di Trenitalia' - - GianMarconi : Toninelli non ne fa una giusta. Per un mese non ha convocato nessuno, il giorno prima ha chiamato i sindacati per p… - montevarchi : SCIOPERO TRASPORTO PUBBLICO NAZIONALE Programmato per il 24 luglio uno sciopero nazionale del trasporto pubblico d… -