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Traffico Roma del 25-07-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 17 | 00 LUNGHE CODE PER Traffico E LAVORI SULLA FLAMNIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE ...

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Traffico Roma del 25-07-2019 ore 17:00 (Di giovedì 25 luglio 2019) LUNGHE CODE PER Traffico E LAVORI SULLA FLAMNIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE Roma SULLA VIA SALARIA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE NELLE DUE DIREZIONI ANCHE QUI PER LAVORI, ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE   SULLA TANGENZIALE EST PER Traffico INTENSO SI RALLENTA ALTEZZA SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI  RALLENTAMENTI  CHE RITROVIAMO SULLA  VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA     LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA DALLE 22.00 DI QUESTA SERA TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. LA RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA.   MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE Roma DISPONIBILE PER ANDROID E IOS. ———————– AUTORE: SONIA ...
Fonte : romadailynews

twittermuoversintoscan : ? In #A1, 4 km di coda per veicolo fermo al km 306 tra #Firenze #Impruneta e #Incisa-#Reggello in direzione Roma co… - zazoomnews : Traffico Roma del 25-07-2019 ore 16:30 - #Traffico #25-07-2019 #16:30 - VAIstradeanas : 17:02 #A90 Traffico da Svincolo 14: A24 Roma-Teramo a Svincolo 15: La Rustica.Velocità:10Km/h -

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Traffico Roma del 25-07-2019 ore 15:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 25-07-2019 ore 15:30  Roma Daily News

LUNGHE CODE PER TRAFFICO E LAVORI SULLA FLAMNIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE ROMA SULLA VIA SALARIA ...


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