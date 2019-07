Traffico Roma del 25-07-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 08 : 00 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI TRA IL GRA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. Traffico IN CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE A TRATTI TRA POMEZIAE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI Roma. TUTTI GLI ...

Traffico Roma del 25-07-2019 ore 07 : 30 : CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E APPIA. INTENSO IL Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON RALLENTAMENTI TRA IL GRA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. Traffico IN CODA ANCHE SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI E SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE A TRATTI TRA POMEZIAE E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI Roma. TUTTI GLI ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA PRENESTINA. TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA PRENESTINA. TANGENZIALE EST IN CODA VERSO SAN GIOVANNI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA PRENESTINA. TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E ALLACCIAMENTO A24 Roma TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA OSPEDALE S.ANDREA E SALARIA E TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA PRENESTINA. TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E ALLACCIAMENTO A24 Roma TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO. VERSO SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI TRA CORSO FRANCIA E VIA SALARIA E TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 18 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA A24 Roma TERAMO. TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E ALLACCIAMENTO A24 Roma TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO. DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA VILLA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BIVIO Roma FIUMICINO E USCITA RomaNINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA SVINCOLO NOMENTANA E USCITA A24 Roma TERAMO. TANGENZIALE EST IN CODA PER INCIDENTE TRA VIALE CASTRENSE E ALLACCIAMENTO A24 Roma TERAMO VERSO LO STADIO OLIMPICO. DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA VILLA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 17 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. POSSIBILI RALLENTAMENTI DURANTE LE CHIUSURE PER I RILIEVI E POI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE. A VAL MELAINA, DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEBITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 16 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. POSSIBILI RALLENTAMENTI DURANTE LE CHIUSURE PER I RILIEVI E POI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE. A VAL MELAINA, DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEBITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 15 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. POSSIBILI RALLENTAMENTI DURANTE LE CHIUSURE PER I RILIEVI E POI PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE. A VAL MELAINA, DISAGI IN VIA SALARIA, PER LAVORI DI ASFALTATURA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA, CON INEBITABILI RALLENTAMENTI E CODE TRA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. DOPO I DISAGI DI QUESTA MATTINA A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIALE ETIOPIA, SI GUIDA ORA SENZA PROBLEMI SU ENTRAMBE LE DIREZIONI DELLA TANGENZIALE EST. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA ANCHE A CORCOLLE IN VIA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. DOPO I DISAGI DI QUESTA MATTINA A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE IN PROSSIMITà DI VIALE ETIOPIA, SI GUIDA ORA SENZA PROBLEMI SU ENTRAMBE LE DIREZIONI DELLA TANGENZIALE EST. A MORENA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE CON MEZZI PESANTI COINVOLTI SU VIA ANAGNINA VICINO VIA ZAMBRONE. PER LA STESSA CAUSA, PRUDENZA ANCHE A CORCOLLE IN VIA ...

Traffico Roma del 24-07-2019 ore 12 : 30 : OGGI MERCOLEDI’ 24 LUGLIO E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO NAZIONALE DEI TRASPORTI. A Roma E NEL LAZIO LA PROTESTA SARA’ DI 4 ORE DALLE 12.30 ALLE 16.30. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ATAC Roma TPL E COTRAL. DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN TRENO, LE FERROVIE DELLO STATO COMUNICANO CHE DALLE 9:00 ALLE 17:00 I TRENI POTREBBERO SUBIRE CANCELLAZIONI O VARIAZIONI. SONO TERMINATI I LAVORI NELLA GALLERIA FARNESINA PER LA SOSTITUZIONE DEL VECCHIO IMPIANTO DI ...