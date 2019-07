Tour de France 2019 | Thibaut Pinot non incide sul Galibier Gamba non all’altezza dei

Tour de France 2019 : Julian Alaphilippe non brillante in salita - ma che intelligenza tattica. Il sogno continua : Julian Alaphilippe ha superato alla grande anche il primo tappone alpino del Tour de France 2019. Il Francese resta in maglia gialla al termine della diciottesima frazione, forse la più dura di questa 106ma edizione della Grande Boucle, visti gli oltre 5000 metri di dislivello da superare e due salite mitiche come Izoard e Galibier nel finale. In salita il corridore della Deceuninck-Quick Step ha sofferto, ma ha saputo restare lucido, ...

Tour de France – Quintana trionfa nella prima tappa alpina - il colombiano rivela un retroscena : “dovevo andare avanti per Landa - ma poi…” : Nairo Quintana si aggiudica la 18ª tappa del Tour de France: le parole del colombiano della Movistar dopo il successo nella prima frazione alpina Nairo Quintana ha trionfato oggi nella prima tappa alpina del Tour de France: il colombiano della Movistar si è aggiudicato la 18ª frazione della Grande Boucle. “Una bella vittoria, ho approfittato del gran lavoro che ha fatto la squadra. Una vittoria di tappa speciale, sono ...

Tour de France – Alaphilippe si gode la maglia gialla : “discesa folle - ero al limite” : Alaphilippe soddisfatto dopo la 18ª tappa del Tour de France: le parole del Francese della Quick Step dopo la prima frazione alpina Splendida prestazione oggi di Alaphilippe nella 18ª tappa del Tour de France: il Francese della Deceuninck Quick Step è riuscito a difendere egregiamente la maglia gialla mantenendo invariato il vantaggio sui rivali in classifica generale. “Ho fatto una discesa folle, volevo assolutamente salvare la mia ...

Tour de France 2019 - Egan Bernal dà spettacolo in salita. Il colombiano si esalta con l’altitudine : Era uno degli attesi protagonisti all’ultimo Giro d’Italia. Purtroppo una caduta dell’ultimo minuto ha privato i tifosi del Bel Paese di uno spettacolo che sicuramente ci sarebbe stato. Cambio di programmazione e virata sul Tour de France, con l’intenzione di fare da gregario a Chris Froome, per poi diventare capitano unico nel 2020. Niente di tutto ciò: Froome fuori gioco e Egan Bernal costretto a prendere in mano, ...

Tour de France – Geraint Thomas ci crede ancora : “non è andata come volevamo - ma…” : Geraint Thomas si congratula col compagno Bernal: il britannico del Team Ineos non perde le speranze E’ Nairo Quintana il vincitore della 18ª tappa del Tour de France, andata in scena oggi. Il colombiano della Movistar si è aggiudicato il primo tappone alpino regalandosi uno splendido successo. Non è riuscito a far bene invece Geraint Thomas, che ha deciso di attaccare nonostante avanti ci fosse già il suo compagno Bernal, ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali mai protagonista. Una Grande Boucle di passione per lo Squalo : Questo non è proprio il Tour de France di Vincenzo Nibali, lo Squalo avrebbe voluto presentarsi in terra transalpina per cercare di vincere delle tappe e invece è stato costretto a fare classifica dalla sua squadra, ha provato a stringere i denti da Grande professionista qual è ma già al termine della prima settimana si è trovato al di fuori dei discorsi che contano. Da quel momento è incominciato un lungo calvario per il siciliano che ha ...

Tour de France 2019 - la rinascita di Nairo Quintana! Show sul Galibier - vince la tappa e torna in classifica! : Ultimi 7 km del Col du Galibier, il tratto più difficile della storica ascesa transalpina, la fuga che perde pezzi, e l’attacco da parte dell’uomo giusto, lo scalatore perfetto sulla salita perfetta. Nairo Quintana è tornato, protagonista di uno scatto imperiale che ha fatto subito tornare alla mente i giorni migliori del campione colombiano. Indemoniato in salita, in discesa, sotto la pioggia, vittorioso a Valloire, tutto solo, come ...

Tour de France 2019 - Thomas scatta mentre Bernal è in fuga! Clamoroso autogol tattico in casa Ineos : Negli ultimi sette anni ci siamo abituati al dominio totale del Team Sky, la corazzata britannica che controllava il Tour de France con estrema disinvoltura forte di una squadra molto compatta e coesa, ben coordinata dal proprio direttore sportivo, inscalfibile e imbattibile. Dal trionfo di Bradley Wiggins nel 2012, passando per il poker di Chris Froome e per il sigillo di Geraint Thomas dodici mesi: soltanto Vincenzo Nibali è riuscito a ...

Pagelle Tour de France 2019 - i voti della diciottesima tappa : vince un redivivo Quintana. Bernal guadagna - Alaphilippe si difende : Spettacolo e storia nella diciottesima tappa del Tour de France 2019: Izoard e Galibier sulle Alpi per la carovana gialla che ha visto la grande sfida tra i big della classifica generale. Ad imporsi è stato Nairo Quintana, mentre difesa eccellente per Julian Alaphilippe che resta senza problemi in vetta alla classifica. Andiamo a rivivere il tutto con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle diciottesima tappa Tour de France 2019 Nairo Quintana, ...

Tour de France 2019 - Nairo Quintana : “Una vittoria di tappa speciale. L’idea iniziale era quella di portare avanti Landa” : Tutti lo aspettavano da diverso tempo oramai. Diventato “famoso” come eterno attendista, quest’oggi Nairo Quintana ha zittito tutti conquistando la diciottesima tappa del Tour de France 2019 da Embrun a Valloire, la prima frazione alpina comprendente Col de Vars, Col de l’Izoard e Col du Galibier. Ed è proprio su quest’ultimo che lo scalatore colombiano ha confezionato la vittoria odierna, involandosi poi tutto solo ...

Classifica Tour de France 2019/ Alaphilippe ancora maglia gialla - Bardet a pois! : Classifica Tour de France 2019: alla vigilia della 18tappa la maglia gialla è sulle spalle di Julian Alaphilippe, oggi 25 luglio.

Tour de France 2019 - Egan Bernal : “Ho guadagnato secondi - io e Thomas avevamo un accordo : facciamo quello che dice l’ammiraglia” : Egan Bernal ha attaccato sul Galibier, il colombiano ha piazzato un’accelerazione delle sue ed è andato via negli ultimi 4 km della salita che ha caratterizzato la diciottesima tappa del Tour de France. L’azione del sudamericano ha sfaldato il gruppo maglia giala, ha guadagnato subito una trentina di secondi sui migliori ed è riuscito a conservarli fino al traguardo di Valloire: ora l’alfiere del Team Ineos è secondo in ...

Tour de France - Nairo Quintana conquista la tappa del Galibier : Julian Alaphilippe ha superato indenne anche la prima delle tre tappe alpine che, da qui a sabato, porteranno il Tour de France ai verdetti finali. La frazione di Valloire con il gigante Galibier da scalare nel finale è andata al redivivo Nairo Quintana che si è inserito in una fuga da lontano ed ha poi staccato tutti i compagni d’avventura. La maglia gialla è stata attaccata da Bernal sul Galibier, ma dopo aver sofferto ha recuperato terreno ...

