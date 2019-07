Tour de France 2019 | Egan Bernal | “Ho guadagnato secondi | io e Thomas avevamo un accordo

Tour de France - Nairo Quintana conquista la tappa del Galibier : Julian Alaphilippe ha superato indenne anche la prima delle tre tappe alpine che, da qui a sabato, porteranno il Tour de France ai verdetti finali. La frazione di Valloire con il gigante Galibier da scalare nel finale è andata al redivivo Nairo Quintana che si è inserito in una fuga da lontano ed ha poi staccato tutti i compagni d’avventura. La maglia gialla è stata attaccata da Bernal sul Galibier, ma dopo aver sofferto ha recuperato terreno ...

Tour de France 2019 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Ecco come seguire tutte le tappe del Tour de France 2019: calendario, percorso e altimetria. L'edizione si preannuncia...

Tour de France 2019 - Damiano Caruso : “Giusto provarci in fuga - ho ritrovato buone sensazioni : ci riproverò” : Damiano Caruso è stato uno dei grandi protagonisti della 18esima tappa del Tour de France, il siciliano è entrato nella fuga da lontano, si è tolto la soddisfazione di transitare per primo sull’Izoard raccogliendo un risultato molto prestigioso e poi ha tagliato il traguardo di Valloire in quinta posizione. L’alfiere della Bahrain-Merida può ritenersi ampiamente soddisfatto del risultato odierno e ha espresso le sue prime sensazioni ...

Tour de France – La nuova classifica generale dopo la 18ª Tappa : Julian Alaphilippe può sognare! : Nairo Quintana vince la 18ª Tappa del Tour de France e si rilancia in classifica generale. Julian Alaphilippe ancora al comando in maglia gialla: il Francese può sognare l’impresa Con due tappe al termine del Tour de France, la classifica generale va delineandosi. Non c’è più spazio per alcune errore, chi resta in corsa se la giocherà fino alla fine, per il resto dei ciclisti restano solo i rimpianti. La 18ª Tappa, corsa ...

Tour de France 2019 - Geraint Thomas : “Ho provato ad attaccare Alaphilippe - giornata buona per Bernal”. Caos nel Team Ineos? : Geraint Thomas è stato uno dei grandi protagonisti della diciottesima tappa del Tour de France, il detentore del titolo ha stupito tutti con un’azione inattesa sul Galibier. Il gallese, infatti, si trovava nel ristretto gruppetto della maglia gialla il quale era attardato di una trentina di secondi da Egan Bernal, compagno di squadra dell’alfiere del Team Ineos. Non ci si aspettava un affondo di Geraint Thomas in quel frangente e ...

Tour de France 2019 - tutte le classifiche dopo la diciottesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Julian Alaphilippe difende la maglia gialla nella diciottesima tappa del Tour de France 2019. Il Francese è riuscito anche oggi a gestirsi al meglio, superando le difficoltà e mantenendo così la leadership della classifica generale. La nuova maglia a pois è invece Romain Bardet, che con i punti guadagnati nei GPM odierni supera Tim Wellens in graduatoria. Egan Bernal rafforza la sua maglia bianca, mentre Peter Sagan resta in maglia verde. Di ...

Tour de France 2019 - risultato 18ma tappa : numero di Nairo Quintana sul Galibier! Bernal guadagna 32”. Alaphilippe si stacca - poi rientra in discesa : Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. La diciottesima tappa del Tour de France 2019, almeno alla vigilia, era annunciata come la più dura dell’intera Grande Boucle, con da affrontare due ascese storiche delle Alpi come Izoard e Galibier: 208 chilometri da Embrun a Valloire. Ad imporsi è un redivivo Nairo Quintana: il colombiano della Movistar va in fuga da lontano, stacca tutti i rivali e coglie la sua terza affermazione nella ...

Classifica Tour de France 2019 - diciottesima tappa : Alaphilippe in maglia gialla dopo il Galibier - Bernal guadagna 32” - Quintana rientra : Il Tour de France 2019 ha subito un enorme scossone in occasione della diciottesima tappa, la prima frazione sulle Alpi ha regalato grande spettacolo e la Classifica generale ne è uscita stravolta. Egan Bernal è scattato sul Galibier, il colombiano ha guadagnato del margine e ha tagliato il traguardo di Valloire con una trentina di secondi di vantaggio su Geraint Thomas, Thibaut Pinot e Julian Alaphilippe. La maglia gialla si è staccata sulle ...

Tour de France 2019 - risultato e classifica della diciottesima tappa Embrun-Valloire : trionfa Quintana. Fantastico Alaphilippe difende la maglia gialla : Bellissima la diciottesima tappa del Tour de France 2019 da Embrun a Valloire. Nairo Quintana grazie ad una fuga da lontano ha conquistato la vittoria parziale ed è rientrato in lotta per le posizioni che contano nella generale. Egan Bernal ha staccato gli altri big di classifica recuperando qualche secondo sugli avversari. Un grandissimo Julien Alaphilippe ha difeso la maglia gialla. Il ciclista Francese nell’ultima discesa ha recuperato ...

Tour de France – Nairo Quintana firma l’impresa nella 18ª Tappa : Julian Alaphilippe ancora in maglia gialla : Acuto di Nairo Quintana nella 18ª Tappa del Tour de France: il colombiano chiude in solitaria sul traguardo di Valloire. Julian Alaphilippe mantiene la maglia gialla e sogna la vittoria finale Il Tour de France si avvicina al weekend conclusiva ed entra nelle fasi più calde. Quest’oggi la 18ª Tappa ha regalato grande spettacolo grazie ad un tracciato alpino che ha messo a dura prova i ciclisti con ben 4 GPM di cui 3 oltre quota 2000 metri ...

Tour de France 2019 - la tappa di domani Saint Jean de Maurienne-Tignes. Altimetria - programma - orari e tv : La seconda delle tre giornate sulle Alpi che decideranno il Tour de France 2019 porterà il gruppo da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes (126.5 km) e regalerà sicuramente emozioni e spettacolo. La diciannovesima frazione metterà infatti alla prova gli uomini di classifica con un tracciato piuttosto breve, ma decisamente impegnativo dal punto di vista altimetrico con un dislivello complessivo mozzafiato e con ben cinque GPM. Dopo la partenza la ...

Tour de France 2019 - Damiano Caruso scatenato in fuga : conquista l’Izoard - primo al GPM! Domata una salita mitica : Damiano Caruso letteralmente scatenato al Tour de France, il siciliano è in fuga nel corso della 18esima tappa e si sta rendendo protagonista di una prova di assoluto spessore. L’alfiere della Bahrain-Merida ha pedalato benissimo sulle durissime pendenze del mitico Izoard, ha fatto la voce grossa su una delle salite simbolo della Grande Boucle ed è riuscito a transitare per primo sul GPM: si tratta di un traguardo di grandissimo prestigio, ...

Francesco Renga : tutte le date de “L’altra Metà Tour” : Più di 40! The post Francesco Renga: tutte le date de “L’altra Metà Tour” appeared first on News Mtv Italia.

I sei che possono ancora vincere il Tour de France : Dopo 17 tappe è tutto ancora apertissimo, e le prossime tre – su e giù per le Alpi – saranno decisive