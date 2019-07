Tour de France 2019 | Damiano Caruso scatenato in fuga | conquista l’Izoard | primo al GPM!

Francesco Renga : tutte le date de “L’altra Metà Tour” : Più di 40! The post Francesco Renga: tutte le date de “L’altra Metà Tour” appeared first on News Mtv Italia.

I sei che possono ancora vincere il Tour de France : Dopo 17 tappe è tutto ancora apertissimo, e le prossime tre – su e giù per le Alpi – saranno decisive

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2019/ Maglia gialla Alaphilippe - le ambizioni di Pinot : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2019: alla vigilia della 18tappa la Maglia gialla è sulle spalle di Julian Alaphilippe, oggi 25 luglio.

Trentin trionfa a Gap - Alaphilippe resta leader del Tour de France : Matteo Trentin ha vinto con arrivo in solitaria la diciassettesima tappa del Tour de France 2019. Il corridore italiano, dopo una serie di piazzamenti

DIRETTA Tour DE FRANCE 2019/ Streaming video Rai : il precedente a Embrun - 18tappa - : DIRETTA TOUR de FRANCE 2019: info Streaming video Rai, percorso, orario e vincitore della 18tappa, oggi 25 luglio 2019.

Tour de France : tappa 21 Rambouillet-Parigi - passerella finale sugli Champs-Élysées : Il Tour de France giungerà alla conclusione domenica 28 luglio 2019. La 106ª edizione della Grande Boucle proporrà la 21ª tappa da Rambouillet a Parigi, al termine del quale si terrà la cerimonia di premiazione. Il percorso misurerà 128 Km e prevederà il consueto circuito finale con traguardo posto sugli Champs-Élysées. Nella capitale Francese si concluderà come ormai tradizione la corsa a tappe. Dal 1975 è il lungo viale con sullo sfondo l’Arc ...

Tour de France : quando Marco Pantani scattò sul Galibier e rifilò 9 minuti a Ullrich. Impresa leggendaria indelebile : Pantastique! Il neologismo coniato nell’esaltante pomeriggio di lunedì 27 luglio 1998, quel giorno è rimasto nella storia del Tour de France e del ciclismo in generale. Marco Pantani compì un’Impresa fantasmagorica, un numero leggendario, un’invezione degna dell’epopea di Coppi e Bartali, un’azione indimenticabile che a distanza di oltre vent’anni fa ancora parlare di sé con quei toni tipici dell’epos. I ...

Tour de France – Infiamma la polemica per le donne sul podio - accuse durissime : “è davvero indispensabile che…” : La militante femministe Fatima Benomar ha attaccato duramente gli organizzatori del Tour de France per la presenza delle miss sul podio E’ tornata a divampare la polemica per la presenza delle miss sui vari podi di tappa del Tour de France, una consuetudine che continua a far discutere soprattutto per il ruolo attribuito a quelle donne. AFP/LaPresse Nei confronti degli organizzatori sono arrivate critiche durissime, soprattutto da ...

Tour de France – Si fa sul serio con tre salite durissime : percorso - altimetria e favoriti della 18ª tappa : La diciottesima tappa potrebbe decidere l’edizione numero 106 del Tour de France, tre salite metteranno a dura prova i corridori Il Tour de France entra nel vivo, regalando oggi la diciottesima tappa che va da Embrun a Valloire, 208 chilometri durissimi che comprendono tre salite, di cui due Hors Categorie. AFP/LaPresse Subito dopo la partenza si comincerà a salire per raggiungere il primo GPM di 3ª categoria della Cote des ...

