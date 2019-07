Torino | arrestato lo “scrittore assassino” | rintracciato dai carabinieri prima della fuga

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2019) È statodaiin un appartamento di Giaveno (), e, Daniele Ughetto Piampaschet, l’aspirante scrittore condannato in via definitiva a 25 anni per l’omicidio di Anthonia Egbuna. L’uomo, che aveva anticipato il delitto in un romanzo, era latitante. Lo scorso 13 luglio isi erano presentati nella sua abitazione per portarlo in carcere, dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna, ma non lo avevano trovato. Piampaschet si è sempre detto innocente. Da alcuni manoscritti recuperati daiche oggi lo hannoin un appartamento di Giaveno (), sembra che volesse raggiungere la casa di famiglia a Terrasini (Palermo) e da lì la Tunisia. Il corpodonna, una prostituta con cui aveva avuto una breve relazione, era stato trovato, con segni di numerose coltellate, il 26 febbraio 2012 sul greto del Po proprio come ne ...

