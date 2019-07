Tiziano Renzi | gip dice no ad archiviazione | accusato di traffico di influenze illecite

Consip - no a richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi : Era stata sollecitata dalla procura di Roma l'anno scorso, il gip ha respinto. Il padre dell'ex premier è accusato di traffico di influenze illecite

Il gip respinge la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi nell'inchiesta Consip : Il gip di Roma ha respinto la richiesta di archiviazione, nell’ambito dell’inchiesta Consip, per Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del consiglio per l’accusa di traffico di influenze illecite. Il giudice Gaspare Sturzo ha fissato la camera di consiglio per il prossimo 14 ottobre. La Procura capitolina aveva sollecitato l’archiviazione il 25 ottobre scorso.Oltre alla posizione di Renzi senior, il giudice ...

Firenze - Tiziano Renzi e Laura Bovoli hanno deciso di rinunciare all’esame in aula nel processo per fatture false : Non si sono presentati e hanno rinunciato a essere esaminati dalle parti. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, imputati a Firenze insieme all’imprenditore Luigi Dagostino per le presunte fatture false della Eventi 6 srl e Party srl, hanno scelto la loro strategia difensiva: no alla presenza in aula per il momento, forse dichiarazioni spontanee verso la fine del processo. A spiegarne le ragioni è stato il legale dei coniugi Renzi, Federico ...