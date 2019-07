Temptation Island Vip 2 | Alessia Marcuzzi conduttrice

Temptation Island Vip 2 - Spy anticipa : 'La Marcuzzi conduce - Jere e Soleil non ci saranno' : Manca circa un mese all'inizio delle registrazioni della seconda edizione Vip di Temptation Island, perciò il nuovo numero di Spy ha regalato ai suoi lettori alcune interessanti anticipazioni sul cast che gli autori stanno mettendo su in questi giorni. La rivista di gossip fa sapere che sarà Alessia Marcuzzi la presentatrice del reality: la romana prende il posto che un anno fa è stato di Simona Ventura. Per quanto riguarda le coppie famose che ...

Elena Cianni di Temptation Island : cosa le piace di Massimo Colantoni : Temptation Island, Elena Cianni: “Tra me e Massimo c’è un’amicizia vera” Temptation Island 2019 si sta avvicinando alla sua fine e i telespettatori sono curiosi di sapere se le coppie rimaste nel resort in Sardegna torneranno più unite che mai oppure separate per sempre. Nella quinta puntat andata in onda lunedì il falò di Massimo e Ilaria è stato interrotto proprio sul più bello e solamente la prossima settimana si ...

Uomini e Donne - Giulio Raselli : "Temptation Island? Sono stato bene. Giulia Cavaglià è un capitolo chiuso" : Questa prima parte del 2019 targato Maria De Filippi ha visto, tra i suoi protagonisti, sicuramente anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià in Uomini e Donne, prima, e single tentatore in Temptation Island, poi.Nel docu-reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Giulio Raselli è stato la principale tentazione di Sabrina Martinengo, la 42enne che ha scelto di mettere alla prova il suo amore per Nicola Tedde, il ...

Temptation Island : Nicola manda in crisi Sabrina - che piange disperata : Nicola di Temptation Island 6 fa piangere Sabrina Martinengo: lo sfogo di lei Poco fa è stato pubblicato su Witty Tv un video inerente alle anticipazioni di Temptation Island su ciò che succederà Lunedì prossimo. E in questa occasione i fan del reality hanno avuto modo di vedere una Sabrina Martinengo davvero disperata. Il motivo? La donna è stata chiamata dalla produzione del programma nel pinnettu del villaggio delle ragazze per vedere un ...

Temptation Island - Elena : "Con Massimo c'è stato subito un feeling particolare" : La bella tentatrice di Temptation Island è stata una delle single più discusse all'interno del programma, visto che proprio lei ha visto tentennare le sicurezze del fidanzato Massimo Colantoni che per qualche giorno ha voluto approfondire la sua conoscenza mettendo a repentaglio la sua storia d'amore con Ilaria.A Uomini e Donne Magazine, Elena ha raccontato di come abbia vissuto la sua esperienza sull'isola delle tentazioni di Canale 5: "Ho ...

Giulio Raselli da U&D a Temptation Island 2019 : “Non è stato facile iniziare un nuovo percorso” : Giulio Raselli, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, racconta della sua esperienza a Temptation Island, iniziata subito dopo aver concluso il suo percorso a Uomini e Donne. Il tentatore spiega che il motivo per cui ha deciso di gettarsi in questa nuova avventura è stata la necessità di riprendersi dopo il tormentato rapporto con Giulia Cavaglià, che alla fine del suo percorso ha scelto Manuel Galiano.Continua a leggere

Temptation Island news - Massimo ed Elena : lei svela cosa li ha uniti : Temptation Island news: la tentatrice Elena svela come si è avvicinata a Massimo Colantoni La coppia di Temptation Island composta da Ilaria e Massimo è stata sicuramente messa a dura prova durante questa esperienza. E mentre la Teolis ha conquistato il pubblico di Canale 5, il Colantoni non è stato per nulla apprezzato. Il comportamento […] L'articolo Temptation Island news, Massimo ed Elena: lei svela cosa li ha uniti proviene da Gossip ...

Colpo di scena! Temptation Island 2019 - la soffiata sull’ultima puntata viene “dall’alto” : Temptation Island: lunedì 29 e martedì 30 tutti sintonizzati su Canale 5 per sapere come si evolveranno le storie d’amore delle tre coppie rimaste ‘in gioco’. Sì, dopo il quinto episodio andato in onda lunedì scorso, ci sarà un doppio appuntamento del docu reality condotto da Filippo Bisciglia, ma il racconto delle ultime coppie si concluderà ufficialmente con la puntata numero 6 del 29, quella in cui assisteremo ai falò di confronto tra Ilaria ...

Temptation Island anticipazioni : “Non tutti hanno confermato le scelte” : Temptation Island anticipazioni: colpo di scena nell’ultima puntata per le sei coppie A dare importanti anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island è proprio Raffaella Mennoia. L’autrice decide di lasciare qualche dubbio nei telespettatori, parlando del futuro delle coppie che hanno preso parte al reality. Fino ad ora abbiamo visto lasciare il programma Nunzia e Arcangelo, […] L'articolo Temptation Island ...

Temptation Island - Raffaella Mennoia : 'Non tutti hanno confermato le decisioni dei falò' : Temptation Island sta per giungere al termine, anche se restano ancora diversi punti interrogativi sul finale del percorso delle tre coppie ancora presenti nel resort di Santa Margherita di Pula: Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola hanno dimostrato di avere più di qualche questione da chiarire, e le loro decisioni verranno rese note nelle due puntate che non sono state ancora trasmesse. Forte del grande successo di ...

Temptation Island - la Mennoia : 'Nunzia e Arcangelo è stata la prima coppia scelta' : Sono tante e molto interessanti le cose che ha detto Raffaella Mennoia su Temptation Island nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al magazine di Uomini e Donne, in uscita il 25 luglio. La redattrice ha confessato che sono stati Nunzia e Arcangelo i primi protagonisti ad essere scelti dopo il provino. Nella puntata del reality dedicata a quello che è accaduto un mese dopo la fine delle riprese, invece, la romana ha fatto sapere che ci ...

Temptation Island - attesa per il falò tra Ilaria e Massimo : i due potrebbero uscire insieme : Cresce l'attesa per il falò di confronto finale che vedrà protagonisti Ilaria e Massimo: la coppia di Temptation Island ha catturato l'attenzione del pubblico e il fatto che il loro incontro dopo ben 21 giorni di separazione sia rimasto in sospeso, non fa che accrescere la curiosità. Infatti, durante la quinta puntata i telespettatori hanno potuto vedere solo una parte del colloquio della coppia e non si sa ancora se i due torneranno insieme ...

Temptation Island - Javier si racconta : ecco qual è il suo unico desiderio : Temptation Island, Javier Martinez: il suo unico desiderio riguarda la madre scomparsa Javier Martinez è sicuramente uno dei principali protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. Molto amato dal pubblico, il tentatore si è avvicinato a Ilaria Teolis, che ha preso parte al programma con il fidanzato Massimo Colantoni. Dopo aver visto una serie di […] L'articolo Temptation Island, Javier si racconta: ecco qual è il suo unico ...