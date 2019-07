Taylor Mega | il costume troppo piccolo e il commento di Erica Piamonte

Taylor Mega sexy a Positano - per gli hater : “Sembri un capocollo con quel bikini” - : Sandra Rondini In vacanza nella Costiera amalfitana la bionda influencer sfoggia un fisico mozzafiato e per rendere tutto più piccante solleva il top del suo bikini, i cui lunghi laccetti accendono i commenti sui social In vacanza a Positano Taylor Mega non rinuncia alla sua vena trasgressiva e si fa immortale in tutta la sua bellezza statuaria mentre prende il sole indossando un costume decisamente hot che le lascia parzialmente ...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte insultata dopo la vacanza con Taylor Mega : «Muso da c… di scimmia» : Erica Piamonte dell’ultimo Grande Fratello ha intensificato l’attività da influencer dopo il reality ed è finita sotto attacco degli haters. Al suo indirizzo sono piovuti insulti pesanti dopo che ha pubblicato le foto della sua vacanza in compagnia di Taylor Mega e i video promozionali di creme e prodotti di bellezza. L’ex gieffina però ha voluto rispondere alle critiche pubblicando il nome dell’utente e commentando con ...

A 14 anni in un macchina di merd*. È stato orribile! Taylor Mega e la sua prima volta : Taylor Mega ha deciso di confidarsi su Instagram, rispondendo alle domande anche intime che i suoi followers le hanno fatto nelle stories. La bionda influencer non si è sottratta neanche alle richieste più personali, come quella di un fan che le ha chiesto: “Età della prima volta?” a cui ha risposto con la schiettezza che la contraddistingue. \\ La domanda infatti è partita proprio dalla rete, dove un fan ha chiesto delucidazioni rispetto ...

Taylor Mega rivela : “La mia prima volta? A 14 anni. È stato orribile però il tipo era ben dotato” : Taylor Mega ha deciso di confidarsi su Instagram, rispondendo alle domande anche intime che i suoi followers le hanno fatto nelle stories. La bionda influencer non si è sottratta neanche alle richieste più personali, come quella di un fan che le ha chiesto: “Età della prima volta?” a cui ha risposto con la schiettezza che la contraddistingue. “14 ed era stato orribile. In un parcheggio dentro una macchina (di merda). Terribile ...

Taylor Mega dieta con verdure : “Ma ingrasso lo stesso!” : dieta Taylor Mega estate 2019: la confessione dell’influencer Taylor Mega è perennemente a dieta, come ha fatto sapere attraverso le sue Instagram stories. Vorrebbe arrivare al suo peso ideale (anche se sta benissimo così!) e quindi non può ingerire troppe calorie. Sì, anche in vacanza. Pubblica spesso video in cui la vediamo mangiare tanta verdura, […] L'articolo Taylor Mega dieta con verdure: “Ma ingrasso lo stesso!” ...

Massimo Boldi commenta il lato b di Taylor Mega. Gli utenti lo incitano : “Vai cipollino!” : “Questa forse è la migliore di tutte“. Così ha commentato Massimo Boldi una foto di Taylor Mega nella quale l’influencer mostra il lato b. Lei risponde: “Cipollino sempre in pole position”. Non è la prima volta che Boldi si lascia andare a commenti sotto foto di belle donne e i follower appaiono sempre molto divertiti. “Vai Cipollino!”, scrive qualcuno, “ahahahah che idolo!”, rilancia un ...