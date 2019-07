Tav | Grillo | Molto scontento | decida il Parlamento | Di Maio | Lega era

Tav - Grillo : “Scontento ma decide Parlamento. Tony Nelly ha fatto miracoli per ridurre impatto della piramide del terzo millennio” : Il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle si dice “molto scontento” per le frasi del premier Giuseppe Conte sulla Tav. Ma, aggiunge, “credere che basti essere al governo, in tandem, per bloccare un processo demenziale come questo significa avere dimenticato che non siamo una repubblica presidenziale oppure una dittatura”. E, nel suo ultimo post sul blog personale, riconosce che “Tony Nelly” – ...

Tav - Grillo : scontento della situazione : 21.11 "Sono molto scontento della situazione che si è venuta a creare: saremo in Francia in un minuto e ci metteremo tre mesi a trovare una differenza però,forse,avremo tolto di mano l'ennesimo pretesto ai fantocci dell'economia finanziaria. Decida il Parlamento,è la democrazia bellezze (teniamocela stretta). Così Grillo sulla Tav,sul suo blog. "Il senso di questa opera inutile lo abbiamo sotto gli occhi tutti quanti: evitare che il paese ...

Tav : Grillo - ‘sono scontento della situazione - ora deciderà Parlamento’ (2) : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Il post, firmato Beppe Grillo e il suo neurologo, smentisce le ricostruzioni sulla rabbia del garante del M5S per il via libera di Giuseppe Conte al Tav. “Ci sono giornali che mi descrivono ‘furioso con Conte’ ed ‘incapace di riconoscere il mio MoVimento’: l’ho addirittura ‘confidato a persone’ che mi sono vicine. Si chiamano ‘argomenti ...

Anche Beppe Grillo si rassegna al Tav : “Decida il Parlamento - è la democrazia” : Beppe Grillo perfettamente allineato alla linea Di Maio sul TAV: malgrado la contrarietà all'opera nessuno strappo e niente polemica con Conte. "Credere che basti essere al governo, in tandem, per bloccare un processo demenziale come questo significa avere dimenticato che non siamo una repubblica presidenziale oppure una dittatura", scrive sul suo blog.Continua a leggere

Tav - col sì di Conte persa la battaglia di Grillo. Choc e rabbia tra i 5 Stelle : La battaglia parlamentare servirà solo per rassicurare la base e accusare la Lega di votare con il Pd. Lo scambio con la riforma delle Autonomie. Toninelli sotto accusa

Beppe Grillo - sfogo contro Giuseppe Conte : "Dopo Tap - trivelle - Ilva tradire la Tav è l'ultimo tassello" : La Tav ha distrutto un Movimento 5 Stelle che già doveva fare i conti con la sconfitta alle europee e la discesa continua ai sondaggi. Dopo la decisione del premier Giuseppe Conte di sostenere la Torino-Lione, da sempre baluardo leghista, i grillini hanno ricevuto duri attacchi, soprattutto sul blog

Tav : staff Di Maio ‘su Grillo lancio inventato’ - Adnkronos ‘nessun falso’ : Roma, 23 lug. (Adnkronos) – Lo staff di Di Maio in una nota ‘smentisce categoricamente quanto scritto dall’Adnkronos in un lancio di agenzia circa presunte parole di Beppe Grillo”.La nota prosegue dicendo che ‘si tratta di un lancio di agenzia totalmente falso, inventato”. Al contrario – aggiungono – ‘Beppe Grillo ha sentito Di Maio ed ha espresso pieno sostegno all’azione che il ...

Fonti M5S : Grillo sostiene no alla Tav : 0.00 Beppe Grillo, secondo quanto spiegano Fonti vicine al capo politico M5S, ha sentito Di Maio in queste ore e il fondatore del Movimento ha espresso "pieno sostegno all'azione che il M5S sta portando avanti sul no alla Tav". Dopo le parole di Conte Di Maio era intervenuto su Facebook: "Ho ascoltato il premier Conte che rispetto. E'stato chiaro, ora è il Parlamento, nella sua centralità e sovranità, che dovrà decidere se un progetto vecchio ...

Tav : l’ira di Grillo - ‘ennesimo tradimento - è ultimo tassello’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) – Non risponde al telefono né agli sms dei giornalisti. Ma le persone più vicine a Beppe Grillo raccontano di un garante furente per la decisione, annunciata dal premier Giuseppe Conte, di aprire al Tav. E non bastano le rassicurazioni di Luigi Di Maio: lasciare decidere il Parlamento sulla Torino Lione. Grillo è arrabbiatissimo, racconta chi gli è vicino. “Dopo Tap, trivelle, Ilva ...

Beppe Grillo - il senatore no Tav : "Gli ho chiesto aiuto - ma era il suo compleanno e non mi ha risposto" : Il Movimento 5 Stelle va a pezzi. La Tav mette zizzania in un partito che deve fare i conti con i numeri: quelli delle elezioni europee in particolare e quel Matteo Salvini che ne è uscito vincitore. Il leader della Lega infatti vuole prendersi quello che gli spetta, il sì sulla Torino-Lione. E così