Tav | Di Maio | “Malumori M5s? Noi restiamo contrari | ma non siamo al governo con il 51%”

Tav ultime notizie : M5S “deciderà il parlamento” FI “Di Maio ignorante” : Tav ultime notizie: M5S “deciderà il parlamento” FI “Di Maio ignorante” Lo scontro sulla Tav tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra essersi risolto definitivamente a favore dei primi. Salvini non ha ceduto sull’alta velocità tra Torino e Lione e alla fine l’ha spuntata, grazie anche all’appoggio mostrato dal premier Giuseppe Conte al completamento dell’opera. Dopo la breve diretta del premier da palazzo Chigi, Luigi Di ...

Il Foglio intervista Di Maio : “Salvini? Incompetente”. Ma è un deputato Pd e non Luigi. Il politico dem : “BasTava leggere” : “Non posso cambiare cognome, anche perché sono nato prima di Luigi Di Maio. Semmai sarà Luigi a doverlo cambiare“. E’ il commento ironico del deputato Pd, Marco Di Maio, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul misunderstanding grottesco esploso nella mattinata di oggi, tra le varie rassegne stampe televisive e le agenzie di stampa. Sul numero odierno del Foglio, infatti, è stata pubblicata una intervista del ...

Tav - Conte dice sì. L’ira di Di Maio e dei 5 Stelle : Sì al Tav: è questa la posizione ufficiale del governo italiano. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con una diretta su Facebook, in cui spiega che «oggi bloccare il Tav costerebbe più che completarlo». Il traforo ferroviario tra Torino e Lione, quindi, verrà ultimato, con buona pace del Movimento Cinque Stelle, contrario all’opera. Più fondi europei È vero che «l’ultima parola spetterà al Parlamento», come afferma ...

Tav - lo sfogo di Airola (M5s) : “Di Maio pilatesco. Conte mal consigliato - si poteva fermare” : “Non si è voluto sentire ragione, Conte è stato mal consigliato perché i modi per sospendere il Tav c’erano”. Il Senatore M5s Alberto Airola si sfoga a due passi dal Senato dopo aver ascoltato le parole del presidente Conte: “I 5 Stelle nel governo hanno molto più potere contrattuale di quanto pensino e non lo usano questa è l’accusa che io rivolgo alla nostra dirigenza, perché Salvini non vuole andare ad elezioni ...

