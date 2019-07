Stasera Italia | rissa Vittorio Sgarbi-Giampiero Mughini? Fate molta attenzione a Maria

Sgarbi – Mughini - rissa a ‘Stasera Italia’ : insulti e sediate in tv (VIDEO) : I due sono arrivati allo scontro fisico nel bel mezzo della diretta televisiva del programma di Rete4

Violenta rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini a Stasera Italia Estate (VIDEO) : rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini Da #StaseraItaliaEstate del 24 luglio 2019#VeryNormalTRASH pic.twitter.com/bkhpCboUxL— lallero (@see_lallero) July 24, 2019 Volano parole grosse e non solo a Stasera Italia Estate, nella puntata andata in onda oggi 24 luglio 2019. In studio sono presenti Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, in mezzo a loro Maria Giovanna Maglie. Si parla dell'argomento centrale di quest'ultimo periodo in ...

Violenta rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini a Stasera Italia : Volano parole grosse e non solo a Stasera Italia, nella puntata andata in onda oggi 24 luglio 2019. In studio sono presenti Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, in mezzo a loro Maria Giovanna Maglie. Si parla dell'argomento centrale di quest'ultimo periodo in politica, ovvero il caso dei presunti 'fondi russi' alla Lega.L'opinionista esplica il suo pensiero sul tema ritenendo che non ci sono elementi chiari che possono avvalorare le accuse ...

A “Stasera Italia Estate” rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini - in studio volano sedie e parolacce a fermarli intervengono i tecnici di studio – VIDEO – : Una lite furiosa quella scoppiata in diretta tv tra il critico d’arte Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Tra i due sono prima volate parole grosse. Poi dalle parole si è passati ai fatti. In studio sono iniziate a volare le sedie e la conduttrice è stata costretta a mandare in onda la pubblicità. Per fermare i due litiganti è stato necessario l’intervento dei tecnici di studio. La rissa è scoppiata durante la diretta del ...

Battiti Live : Stasera su Italia 1 la terza tappa del festival musicale : Tra gli ospiti di stasera Nek, Paola Turci, Shade e Federica Carta, Le Vibrazioni, Giant Rooks, Gabry Ponte.

Stasera Italia - Giorgia Meloni smaschera Macron : "Come rinchiude gli immigrati - poi li spedisce da noi" : Emmanuel Macron fa la predica all'Italia e ai porti chiusi promossi da Matteo Salvini, però dimentica di dire come vengono trattati in Francia gli immigrati. Se all'apparenza i francesi premiano Carola Rackete (che ricordiamo essere l'ormai ex comandante fuorilegge della Sea Watch 3) con la cittadin

Stasera a Scoglitti selezione di Mister Italia 2019 : Si terrà Stasera, domenica 21 luglio, a Scoglitti nell’anfiteatro di “La Corte di Afrodite” la prima selezione di Mister Italia 2019 in Sicilia

The Protector : lo spettacolare film tailandese di arti marziali Stasera su Italia 2 : Tony Jaa è il protagonista della storia e di tutte le scene d'azione che ha girato senza controfigura.

Stasera Italia - Federico Rampini contro la nomina di Ursula Von Der Leyen : "E' stata scelta calpestando una promessa solenne agli elettori, quella di designare come futuro capo della commissione colui che avrebbe vinto il voto popolare". Così il giornalista di Repubblica Federico Rampini a Stasera Italia sulle nomine europee. Dunque la pensa come Matteo Salvini. La Presid

Battiti Live : Stasera su Italia 1 la seconda tappa del festival musicale : Tra gli ospiti della diciassettesima edizione Luca Carboni, Anna Tatangelo, Alberto Urso, Baby K, Tiromancino, Gabry Ponte.

Stasera l’Eclissi - la Luna diventa rossa : le immagini dall’Italia - diretta streaming da Roma del Virtual Telescope [VIDEO LIVE] : Stanotte è protagonista l’eclissi di Luna: uno spettacolo visibile dall’Italia. La Luna piena sorgerà già nel cono di penombra della Terra e inizierà a entrare nel cono d’ombra alle 22 circa. La parte oscurata sarà tra il 55 e il 70% e interesserà il satellite a partire dalle 20:42. Il massimo dell’Eclissi verrà osservato alle 23:30. Si ricordi che l’eclissi sarà parziale e di conseguenza non tutto il lato visibile della Luna sarà ...

Previsioni Meteo per l’Eclissi di Luna di Stasera : tutte le info utili per l’osservazione dall’Italia : Sarà completamente sgombero da nubi stasera il cielo di gran parte d’Italia durante l’attesissima Eclissi di Luna che tra poche ore si appresta ad incantare milioni di osservatori in tutto il Mondo. L’eclissi sarà visibile anche nel nostro Paese tra le 20:43 e le 02:17 della notte. La fase dell’oscuramento parziale del nostro satellite inizierà alle 22:01 e finirà all’01:00, mentre il picco massimo di oscuramento ...

I retroscena di Blogo : Barbara Palombelli rinnova con Mediaset e resta al timone di Stasera Italia e Forum : Forum è il programma leader del mezzogiorno televisivo. Lo sportello di Forum, in onda su Rete 4, da del filo da torcere ai programmi concorrenti in onda in quella fascia, tanto che Rai1, appena terminata questa trasmissione, guadagna punti. Stasera Italia, pur perdendo il confronto direttocon Otto e mezzo, ha tracciato un solco in quella difficilissima fascia oraria, conquistandosi un suo pubblico che fedelmente torna sulla terza rete ...

Stasera l’Eclissi della Luna del Tuono - “omaggio” al 50° anniversario del lancio dell’Apollo 11 : evento imperdibile per l’Italia [INFO e DETTAGLI] : Stasera la Luna del Tuono, la Luna piena del mese di luglio, si tingerà di rosso in una bellissima eclissi Lunare parziale. l’Eclissi si verificherà in tarda serata quando il globo luminoso della Luna affonderà parzialmente nell’ombra proiettata dalla Terra. Per quanto sia già spettacolare da solo, l’evento è reso ancora più speciale da un’incredibile coincidenza: oggi, 16 luglio, ricorre il 50° anniversario del lancio della missione Apollo 11. ...