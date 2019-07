Sportitalia – Napoli forte su Icardi | arriva la maxi offerta all’Inter

Sportitalia – Il Milan vuole soffiare Veretout al Napoli : incontro tra Pradè e Maldini - la richiesta della Fiorentina : Il Milan vuole il centrocampista Veretout Il Milan vuole Veretout incontro in corso tra Paolo Maldini e la Fiorentina . Ecco quanto riporta il sito di Alfredo Pedullà: Pranzo di lavoro tra Milan e Fiorentina : Daniele Pradè e Paolo Maldini parleranno di Jordan Veretout , a conferma che si tratta di un obiettivo sempre molto concreto del club rossonero. La Fiorentina chiede 25 milioni, in linea di massima non vorrebbe inserire contropartite, ...

Sportitalia – Manolas-Napoli : summit tra Giuntoli e Raiola a Montecarlo. I dettagli : Giuntoli al lavoro per trovare l’accordo con Raiola agente di Manolas. La Roma ha definito tutto con Napoli e Diawara Calciomercato Napoli – La SSC Napoli cerca l’accordo con Manolas! E’ quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà. C’è l’accordo con l’AS Roma per Manolas, Diawara andrà alla società giallorossa, il patron Aurelio De Laurentiis ha definito gli ultimi dettagli ...

Sportitalia – Sampdoria - Di Francesco vuole un giocatore del Napoli : blocca l’arrivo di Malinovski : Simone Verdi obiettivo della Sampdoria Sampdoria, Di Francesco vuole l’azzurro Simone Verdi è la priorità per l’attacco del neo tecnico La Sampdoria era proiettata su Ruslan Malinovskyi, calciatore del Genk, ma adesso la richiesta del neo tecnico Eusebio Di Francesco di un esterno offensivo non rispecchia l’acquisto di Malinovski. Il vero obiettivo in questo momento è Simone Verdi, del Napoli. Come riportato dal ...