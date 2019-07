Sos tata | ecco i consigli per scegliere quella giusta

Treni - sabotata rete ferroviaria : caos in tutta Italia - il terribile Sospetto sull'incendio : Un lunedì di caos puro sulla rete ferroviaria Italiana: ritardi fino a quattro ore per i convogli dell'Alta velocità in partenza da Milano verso il Sud. Tanto per intendersi, è di 240 minuti il ritardo segnalato nel treno 9975 Italo da Milano a Roma Termini delle 8:15, mentre tre ore di ritardo il F

È stata Sospesa la circolazione ferroviaria a Firenze - ci sono treni in ritardo fino a 180 minuti : Dalle 5.10 di lunedì mattina è stata parzialmente sospesa la circolazione ferroviaria tra Rovezzano e Firenze Campo Marte, sulla linea dell’Alta velocità e su quella convenzionale tra Roma e Firenze, a causa di un principio di incendio a un impianto che

Donald Trump ha detto di non aver gradito i cori di alcuni suoi Sostenitori contro la deputata Democratica Ilhan Omar : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi, parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca, di non aver apprezzato il fatto che ieri, durante un suo discorso, alcuni suoi sostenitori avessero fatto un coro offensivo nei confronti della

Streghe : la serie è stata Sospesa da Rai 2 dopo il flop di ascolti : Domenica scorsa ha debuttato in prime time su Rai 2 il reboot della serie tv Streghe, trasmessa con grande successo in Italia tra il 1996 e il 2006. Un reboot che faceva ben sperare e che invece ha nettamente deluso le aspettative del pubblico, sia dal punto di vista della trama che degli ascolti, i quali hanno fatto registrare un sonoro flop in termini di auditel, al punto da spingere il direttore di rete a sospendere anticipatamente la messa ...

Imane Fadil “non è stata avvelenata”. Dall’equipe di Medicina legale di Milano nessuna ipotesi di “morte Sospetta” : Imane Fadil “non è stata avvelenata“. Questo il responso degli esperti di Medicina legale di Milano chiamati a pronunciarsi sul decesso della giovane testimone dei processi Ruby con imputato Silvio Berlusconi, morta improvvisamente a 34 anni lo scorso 1 marzo presso l’Humanitas di Rozzano, dopo un mese di agonia. L’equipe guidata dall’anatomapatologa Cristina Cattaneo avrebbe determinato come non vi siano ...

Pirateria audiovisiva in Italia - presentata la nuova ricerca FAPAV - IpSos : Le nuove tecnologie hanno ampliato – e continueranno a farlo – l’offerta di accesso ai contenuti, erodendo nel tempo la convinzione che film, programmi e serie tv potessero essere fruiti solo in modo illecito a causa di un catalogo legale ridotto e di difficile accesso. Oggi i contenuti audiovisivi sono disponibili in rete su piattaforme tra le più diverse, in download o in streaming, con modalità di accesso ...

Maxiretata anti doping guidata dai NAS : sequestrate 3 - 8 milioni di Sostanze e medicine : Interpol, Joint Research Centre, ufficio antifrode Ue (Olaf) e Wada, l’agenzia mondiale contro il doping, hanno unito le forze riunendo 39 Paesi in quella che è stata la maggiore operazione di sequestri di sostanze dopanti e farmaci illeciti mai compiuta, “Viribus“: lo riporta Europol, precisando che guidare l’operazione sono stati i Nas dei Carabinieri, assieme all’unità finanziaria della Polizia ...

Chiara Ferragni insultata per strada perché senza trucco : 'Le donne vere si Sostengono' : Ennesima disavventura per Chiara Ferragni, la quale in queste ore ha raccontato su Instagram di essere stata insultata per strada da una donna a lei sconosciuta. Il tutto è successo mentre la Ferragni stava per scendere da un taxi quando una donna l'ha riconosciuta e ha cominciato a sbraitare contro di lei, rivolgendole delle parole decisamente poco carine che non sono passate inosservate e che hanno spinto la moglie di Fedez a postare delle ...

Emma Sostiene la comandante Carola - insultata sui social | Ecco i vip schierati con lei : La cantante aveva commentato duramente il video degli insulti alla comandante della Sea Watch. Solidali con lei Tommaso Paradiso e Fiorella Mannoia

Riviera anticipazioni seconda puntata : nuovi Sospetti e inidizi inquietanti : Riviera anticipazioni 4 luglio, primo episodio: proseguono le indagini sulla morte di Constantine Sono in tutto tre gli episodi della seconda puntata di Riviera, che andrà in onda il prossimo 4 luglio. Su Canale 5, il 26 luglio in prima serata, è approdata ufficialmente la serie di grande successo internazionale. Sono diversi i colpi di […] L'articolo Riviera anticipazioni seconda puntata: nuovi sospetti e inidizi inquietanti proviene da ...

Lontano da te - anticipazioni ultima puntata : il Sospirato incontro : Lontano da te, riassunto terza puntata: il viaggio di Massimo e Candela Stasera va in onda la terza puntata di Lontano da te, la fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Ma cosa accadrà nell’ultima puntata di Lontano da te in onda domenica 30 giugno in prima serata su Canale5? Trionferà l’amore tra Massimo e Candela? Ecco il riassunto della terza puntata di Lontano da te. I due protagonisti continuano ad avere delle ...

Pasqualini : situazione rifiuti è diventata inSostenibile - siamo al limite emergenza sanitaria : Roma – “La situazione dei rifiuti a Roma ha gia’ raggiunto i livelli di guardia. Ci sono cassonetti traboccanti di mondezza sotto le finestre di scuole e ospedali. siamo al limite dell’emergenza sanitaria. Questa amministrazione non e’ chiaramente in grado di risolvere strutturalmente un’emergenza ormai strutturale ma qualcosa va fatto”. Lo dichiara il consigliere Pd in XIII Municipio e componente della ...

Mondiali di calcio femminile – Presentata la campagna di Foot Locker a Sostegno dell’inclusione nello sport : Foot Locker peresenta una campagna a sostegno dell’inclusione nello sport. Presentata una serie di iniziative, comprese una content series con protagonisti gli arbitri e iniziative locali in diversi punti vendita di Parigi Ora che il calcio femminile è al centro della scena, Foot Locker in Europa lancia la sua nuova campagna mirata a favorire una maggiore inclusione nel calcio e nella cultura giovanile, dentro e fuori dal ...

Ecofuturo Tv - ottava puntata con Licia Colò e Jacopo Fo. Fra energie rinnovabili - mobilità Sostenibile e salute : ottava e ultima puntata di Ecofuturo tv, una trasmissione che ci parla di ecologia come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci parla di mobilità sostenibile; il professor Valerio Rossi Albertini ci presenta i vantaggi del freno magnetico; un servizio sul progetto Restart che in Sicilia punta al recupero delle persone svantaggiate attraverso il recupero delle ...