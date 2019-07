Sorpresi a fare sesso per strada a Olbia, nei guai coppia di ventenni: arresto e multa salata

(Di giovedì 25 luglio 2019) Una, lui 25 anni e lei 20, è stata sorpresa a consumare un rapporto sessuale nella zona commerciale "Basa" a. Alla richiesta dei carabinieri di rivestirsi, il ragazzo ha dato in escandescenza colpendo uno dei militari a un braccio. Per questo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi dovranno pagare unadi 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico.