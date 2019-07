Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2019) Una delle donne più belle e conturbanti del mondo è di nuovo: parliamo della meravigliosa e dolcissima Anne Hathaway. L’de “Il diavolo veste Prada” ha voluto dare la notizia attraverso i social network, postando su Instagram una foto in cui si vede chiaramente il segnale identificativo della gravidanza. Nella didascalia di accompagnamento alla foto Anne Hathaway completa l’operazione divulgativa precisando: “Non è per un film… scherzi a parte, per tutti coloro che superano i problemi di infertilità e l’inferno del concepimento, sappiate che non è stata una passeggiata per nessuna delle mie due gravidanze”. Il papà, per la seconda volta, è l’attore Adam Shulman. Non si tratta, infatti, della prima gravidanza per Anne, che il 24 marzo del 2016 aveva messo al mondo il primo figlio, Jonathan Rosebanks Shulman. Al momento, tuttavia non sono state fornite ulteriori ...

LauraBottici : Sono indignata dalle parole sessiste e riprovevoli di Andrea Romano (PD) che definisce la nostra @FrancBusinarolo n… - M5S_Baroni : Nel #PD sono talmente progressisti da voler far tornare le donne al medioevo. #Romano a #Businarolo: “Sei #incinta… - Noovyis : (“Sono incinta, di nuovo”. Cicogna in arrivo per la bellissima attrice) Playhitmusic - -