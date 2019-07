“Siete ubriachi?” Pierluigi Diaco si infuria durante l’intervista a Umberto Smaila

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2019)ospite di Io e te, il programma pomeridiano condotto da, Sandra Milo e Valeria Graci. Attore, cabarettista, musicista, compositore, showman, conduttore televisivo – e chi più ne ha ne metta – famoso negli anni ’70-’80,si è intrattenuto e ha raccontato la storia della sua vita insieme al giornalista Rai. Il programma va in onda il primo pomeriggio e sta ottenendo un ottimo successo in fatto di ascolti. Partito sotto il 10% a metà giugno, il programma di “sentimenti” voluto dalla direttrice Teresa De Santis e affidato al giornalista è cresciuto progressivamente negli ascolti raggiungendo il 13% di share, crescendo di tre punti di share rispetto all’esordio di un mese fa. Grande soddisfazione per il conduttore e per le sue compagne di avventura Sandra Milo e Valeria Graci, e anche per Rai1 che vede – almeno per il momento ...

