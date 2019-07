Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2019)si sposa. È questa la bomba lanciata dal settimanale ‘Oggi’, in edicola questa settimana, all’interno della rubrica Ah, saperlo – Pillole di gossip, curata da Alberto Dandolo. Il cantante sardo,da diversi anni, con il discretissimoFilippo Campedelli, avrebbe deciso di convolare a giuste nozze. “, 34 anni, è ancora alle prese con l’accusa di aver rubato sei costosissime T-shirt alla Rinascente di Milano (il Pm ha presentato un ricorso in Cassazione contro la mancata convalida dell’arresto: l’udienza è stata fissata per il 6 novembre). In compenso, l’amore con il compagnosembra andare benone: il loro legame si sarebbe così rafforzato, che – si sussurra – la coppia potrebbe presto unirsi anche civilmente”, scrive Alberto Dandolo sulla sua rubrica di gossip.C’è ...

Noovyis : (“Si sposa!”. Il grande passo di Marco Carta: chi è il sexy fidanzato Sirio) Playhitmusic - - _nothjngood : RT @_RoteFuchs: Nasce un bambino -> E vabbè, che novità i bambini nascono tutti i giorni Uno si sposa -> E vabbè, ormai si sposano tutti Un… - Claaudy_ : RT @ciccikimchi: E comunque finisce che Taehyung si sposa con un’italiana trust me -