Sgarbi – Mughini | rissa a ‘Stasera Italia’ | insulti e sediate in tv VIDEO

VIDEO – Rissa in diretta tv tra Sgarbi e Mughini. Dagli insulti alle sedie : Rissa in diretta, su Rete4, tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. E’ accaduto durante la trasmissione “Stasera Italia”. Prima gli insulti, sempre più pressanti, comprese le minacce di pedate nel sedere. Inutili i tentativi del conduttore di placare gli animi: si è passati in un attimo alle vie di fatto, con Sgarbi che dà addosso a Mughini brandendo una sedia. Sono dovuti intervenire i tecnici a separarli. Ad iniziare era ...

