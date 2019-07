Settebello show a Gwangju | l’Italia della pallanuoto maschile ritrova la finale iridata

Fonte : sportfair

(Di giovedì 25 luglio 2019) E’ festa azzurra a: iltorna in unamondiale dopo 8 anni di assenza. Battuta l’Ungheria 10-12 Un match importantissimo, questa mattina, ai Mondiali di nuoto 2019 di. Ilè sceso in vasca per sfidare la tostissima Ungheria nella semi, che oltre a regalare il pass per la finalissima Mondiale, assegna anche la carta olimpica. Un match strepitoso per ilche ha avuto la meglio sugli ungheresi col punteggio di 10-12: i ragazzi di coach Campagna tornano dunque a giocarsi unamondiale dopo 8 anni di assenza! Di Fulvio e compagni hanno sempre tenuto la concentrazione altissima in un match gestito benissimo nonostante un inizio sotto tono. L’Italiaè in: ilsfiderà la Spagna per la medaglia d’oro!L'articolo: ...

infoitsport : Mondiali Pallanuoto 2019 – Settebello show contro la Grecia, vittoria di misura sugli ellenici: azzurri in semifina… -