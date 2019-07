Senza ong e senza soccorsi europei il Mediterraneo torna a essere una tomba

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2019 : Muhammad e Song vincono a Chamonix - italiani Senza gioie : A Chamonix (Francia) si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2019 di Arrampicata sportiva, spazio a speed e lead. Di seguito tutti i risultati della giornata in terra transalpina. SPEED (MASCHILE) – L’indonesiano Alfian Muhammad sorprende tutti e vince contro ogni pronostico sconfiggendo il cinese QiXin Zhong in finale mentre il terzo posto è tutto del russo Vladislav Deulin che ha avuto la meglio sull’ucraino Danyil ...

Sea Watch - Carola e la prova definitiva. Matteo Salvini : "Senza navi pirata Ong ed eroiche tedesche..." : Una foto per spazzare via i dubbi su Ong, Sea Watch e Carola Rackete. Sulla scrivania di Matteo Salvini al Viminale plana l'immagine di un gommone individuato in zona Sar libica, sabato mattina, di cui la Guardia costiera di Tripoli si è assunta la responsabilità. Leggi anche: "Ma Carola si è già di

No - la preSenza delle ONG non fa aumentare gli sbarchi : lo dicono i numeri : La retorica dei porti chiusi e la criminalizzazione delle navi umanitarie non sono mai riuscite ad affermare quello che invece dicono i dati. Se da un lato, infatti, non è mai stato dimostrato un rapporto fra organizzazioni e trafficanti, dall'altro i numeri sottolineano come le Ong non rappresentino il cosiddetto pull factor, il fattore di attrazione che invita i migranti a prendere la rotta del Mediterraneo. La vera emergenza nel Mediterraneo, ...

Dl Sicurezza Bis - multe fino a 1 milione di euro per le ong che entrano in acque italiane Senza permesso : Un emendamento al decreto Sicurezza bis, depositato dalla Lega a prima firma Igor Iezzi, prevede multe salate per le navi delle ong che violano il divieto di ingresso in acque italiane: rischiano di dover pagare somme da 150mila fino a un milione di euro. Attualmente le multe previste dallo stesso decreto arrivano fino a 50mila euro.Continua a leggere

Migranti - Trenta : "Senza navi militari in mare sono tornate le Ong - avevo avvisato Salvini" : Il ministro della Difesa striglia il collega all'Interno: "È sorprendente che attacchi i militari dopo che siamo stati noi a dare supporto". Ma precisa: "L'emergenza da affrontare è quanto sta accadendo in Libia perché la situazione è peggiorata sensibilmente"

Migranti - Trenta : "Salvini sapeva che Senza la missione Sophia sarebbero tornate le ong" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha provato in ogni modo in queste ultime ore ad addossare la responsabilità di quanto sta accadendo nel Mediterraneo con le ong ad altri Ministeri italiani, a cominciare dalla Difesa guidata da Elisabetta Trenta, ma i suoi attacchi sono stati prontamente smentiti e le inutili polemiche sono state rispedite al mittente.Vi avevamo già dato conto degli sfoghi di Matteo Salvini basati sul nulla, in un ...

Ministra Trenta : Lo avevo detto a Salvini : Senza la missione Sophia torneranno le Ong. Non mi ha ascoltata : Quanto accaduto nei giorni scorsi nel Mediterraneo poteva essere evitato. "Lo avevo detto a Matteo Salvini, senza l'operazione Sophia torneranno le Ong. Non ha voluto ascoltarmi e ora si lamenta": così la Ministra Elisabetta Trenta risponde alle provocazioni del ministro dell'Interno riguardo al caso del veliero Alex.

Wimbledon – Rafa Nadal Senza problemi contro Tsonga - lo spagnolo vola agli ottavi Senza faticare : Il mancino di Manacor si sbarazza senza problemi di Tsonga, superandolo in tre set con il punteggio di 6-2 6-3 6-2 Nessun problema per Rafa Nadal nel terzo turno del torneo di Wimbledon, il mancino di Manacor infatti avanza senza patemi agli ottavi di finale superando in tre set Jo-Wilfried Tsonga. Lo spagnolo si impone con il punteggio di 6-2 6-3 6-2 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco, senza lasciare scampo al proprio ...

Trump : attacco Iran Senza ok Congresso : 1.37 "Non ho bisogno dell'approvazione del Congresso" per un attacco all'Iran. Lo sostiene il presidente amercicano Donald Trump che, in un'intervista a The Hill, spiega: "Mi piace l'idea di avere il Congresso al mio fianco" ma non c'è bisogno della sua autorizzazione a procedere in caso di attacco. Un via libera che, invece, secondo la speaker della Camera, Nancy Pelosi, è necessario. "Sono in disaccordo", dice secco Trump.

Migranti - la preSenza di Ong al largo non influisce sul numero di partenze : Le navi delle ong non sono un pull factor. Lo dimostrano, ancora una volta, i numeri e i grafici proposti da Matteo Villa...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Djokovic al secondo turno Senza problemi. Caruso domina e sale 2-1 : Tsonga al secondo turno. Rimonta di Suarez-Navarro : Serena in campo : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...