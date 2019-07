Scoppia la protesi al seno dopo che ha giocato tante ore al cellulare

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Una ragazza cinese amava trascorrereore ala giocare soprattutto a Dragon Summon. La ragazza si era sottoposta ad un intervento ale aveva le. Un giorno si è stesa sul letto a pancia in giù, ha preso il suoe, senza rendersi conto sono così trascorse più di quattro ore sempre nella stessa posizione. La posizione assunta dalla ragazza, a pancia in giù, ha comportato che la pressione diore le facessere unaessere stata ,dunque per tanto tempo in quella posizione, quando si è alzata ha sentito un dolore molto forte ad untanto da dover andare in ospedale dove le hanno comunicato che unaerata. La ragazza è stata sottoposta ad un nuovo intervento di chirurgia per asportare larotta e impiantarne una nuova.